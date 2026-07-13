‘Grand Prix’: lista completa de pueblos que participan en 2026

El mes de julio continúa sus pasos y, con ello, el mundo entero está teniendo la oportunidad de vivir el verano del 2026. Así pues, y como ya comienza a ser tradición en estas fechas, La 1 de Televisión Española ha presentado de manera oficial la nueva edición de Grand Prix. El popular formato, presentado por Ramón García, vuelve con el objetivo de amenizar las noches de verano en la cadena. Una aventura que da el pistoletazo de salida este lunes, 13 de julio, a partir de las 21:45 h, una hora antes en las Islas Canarias.

Así pues, según se ha informado, la temporada comienza este verano con muchas novedades. Pasión de capitanes será la prueba que abrirá cada programa. De esta manera, los capitanes de cada equipo junto a sus padrinos competirán por hacerse con la carta dorada. Una opción muy beneficiosa, pues les ayudará a doblar la puntuación más adelante. Así pues, otra prueba que se incorpora es Hormigas para siempre. Un reto por parejas donde toca superar una serie de obstáculos. Todo ello sumado a las pruebas que ya tan bien conocemos y se han convertido en un clásico de Grand Prix.

Este verano, los espectadores de La 1 de Televisión Española volverán a ver a Ramón García como maestro de ceremonias. Pero, lejos de quedar aquí, el comunicador estará acompañado de Lalachus, Wilbur y la vaquilla. Asimismo, este año, el periodista Gorka Rodríguez estará en la cabina para contarle al espectador todo lo que suceda en las pruebas. Pero, ¿qué pueblos participarán este año? ¡Te lo contamos!

Los pueblos que participarán en ‘Grand Prix’ este 2026

Tal y como se ha presentado, los primeros pueblos en disputarse la victoria son Polinyà (Barcelona) y Cantalejo (Segovia). Un primer programa que promete no dejar indiferente y donde Valeria Ros será la madrina que acompañe a los concursantes de Polinyà. Por su parte, Boris Izaguirre hará lo propio con Cantalejo.

Asimismo, los 12 pueblos elegidos para concursar este verano han sido confirmados. Según se ha podido saber, este año, la organización ha ampliado su margen a pueblos que tengan de 3.000 a un máximo de 10.000 habitantes. Un cambio con el que han querido darle también una oportunidad a esos pueblos más pequeños. Pues, hasta la temporada anterior, la horquilla era 5.000-10.000 habitantes.

Así pues, los pueblos españoles que veremos este verano en Grand Prix son los siguientes: Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Islas Canarias), Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid) y Zumárraga (País Vasco).