¿Por qué no se emite esta noche ‘El Hormiguero’? Las razones

El Hormiguero se despidió el pasado 1 de julio de su audiencia con la visita de Antonio Resines y Quim Gutiérrez como últimos invitados de la temporada 20. Pese a que Pablo Motos y su equipo ya están de vacaciones, Antena 3 seguirá emitiendo el programa durante todo el verano. Te explicamos por qué la cadena apuesta por las reposiciones de El Hormiguero en lugar de estrenar otros contenidos en una temporada en la que baja el consumo televisivo, pero que las cadenas solían utilizar para probar nuevos formatos antes del comienzo de la nueva temporada. En cambio, Motos seguirá muy presente para los espectadores que prefieran quedarse en casa viendo la tele en las calurosas noches de verano.

En su adiós, Pablo Motos avisó de que volverán en septiembre «con algunas novedades que todavía no os podemos contar, pero creo que os van a gustar bastante». Hasta entonces, la cadena de San Sebastián de los Reyes continuará emitiendo programas repetidos, algo que lleva haciendo desde que las hormigas más famosas de la tele llegaron en el año 2012 a San Sebastián de los Reyes (aunque su plató, en realidad, se encuentra en la calle Alcalá de Madrid). El motivo principal es doble: su gran resultado en audiencias y su enorme rentabilidad.

Y es que, pese a no ser de estreno, las reposiciones de El Hormiguero siguen marcando datos muy destacables, rondando entre el 10% y el 13% de cuota y superando con frecuencia el millón de espectadores; al menos eso ocurría hasta el verano pasado. Gracias a ello, Atresmedia se asegura un prime time potente incluso en época estival, ofreciendo buenos resultados a sus anunciantes sin tener que asumir el coste de producir un formato nuevo, con el riesgo añadido de que este no funcionara. Con esos números ha demostrado que las reposiciones de El Hormiguero superan a programas de estreno de La Revuelta, aunque el próximo lunes esas repeticiones tendrán que competir también contra Horizonte, que continuará unos días más en directo.

Esta fórmula es ya habitual para los espectadores, ya que también se recurre a ella en periodos como la Navidad, los puentes o la Semana Santa, así como cuando grandes acontecimientos deportivos, como los partidos del Mundial, coinciden en la parrilla.

Una temporada de récord

El descanso llega tras un curso sobresaliente. El Hormiguero ha vuelto a cerrar la temporada como el programa más visto de toda la televisión, encadenando doce años consecutivos de liderazgo absoluto, con una media en torno al 14,5% de cuota y cerca de 1,8 millones de espectadores.

Antena 3 se ha coronado líder por quinta temporada consecutiva, la mejor racha de su historia, con un 12,8 % de cuota y la mayor ventaja sobre Telecinco en 30 años. En conjunto, Atresmedia ha firmado un 25,6% de share y la mayor distancia jamás registrada sobre su competidor principal. A ello se suman otros pilares de la parrilla como Pasapalabra, líder por sexto año, Tu cara me suena o La ruleta de la suerte.

La competencia que le espera en septiembre

El regreso, sin embargo, no será un camino de rosas. En el access prime time, El Hormiguero deberá volver a medirse con La Revuelta, el programa de David Broncano en La 1, en un duelo que desde comienzos de 2025 gana siempre Pablo Motos, aunque en días puntuales (con visitas de Rosalía, Pedro Almodóvar o la ayuda del fútbol) Broncano y los suyos han logrado plantar cara.

Pero si hay un rival que ha irrumpido con fuerza en 2026, ese es Horizonte. El espacio de Iker Jiménez en Cuatro se ha convertido en la gran revelación de la temporada: ha ido creciendo semana a semana hasta batir sus propios récords e incluso superar en algunas noches a sus competidores directos, consolidándose como uno de los fenómenos del curso. Su empuje, unido al de una La 1, promete un arranque de temporada más competido que nunca.

Habrá que esperar hasta septiembre para comprobar con qué novedades responde Pablo Motos y si El Hormiguero logra mantener su reinado frente a unos rivales cada vez más fuertes. De momento, las hormigas se han ido las primeras de vacaciones.