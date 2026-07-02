Pablo Motos rompe su silencio sobre los rumores de su adiós a Antena 3: «Todavía no os podemos contar»

Se acabó la temporada para Pablo Motos y todo su equipo, que el pasado miércoles uno de julio cerraron por la puerta grande de la vigésima temporada de El Hormiguero. Con una breve despedida zanjaba de un plumazo uno de los rumores más comentados de las últimas semanas: su supuesta marcha de Antena 3. El presentador valenciano no solo ha confirmado su continuidad, sino que ha dejado caer que el próximo curso llegará cargado de novedades. Este mensaje, en cualquier otro año, habría sido algo normal y no tendría una gran importancia, pero tras las declaraciones de Siro López, asegurando que Motos se había plantado ante Atresmedia para llevarse el programa a otra cadena, había muchas ganas de saber si tenía algo que decir el valenciano.

Tras la última entrevista de la temporada —protagonizada por Antonio Resines y Quim Gutiérrez— y la habitual mesa de actualidad, Motos se detuvo para lanzar su mensaje de despedida. «Volvemos en septiembre con algunas novedades que todavía no os podemos contar, pero creo que os van a gustar bastante», adelantó el comunicador de Atresmedia, sin desvelar ningún detalle más. El presentador cerró su intervención de manera breve, algo que es habitual en él. «Feliz verano a todos, poneros protector para el sol, cuidaros mucho», zanjó, emplazando a la audiencia a reencontrarse en septiembre… de nuevo en Antena 3.

El desmentido a los rumores de fichaje

Aunque a primera vista pudiera parecer un simple mensaje de despedida, sus palabras escondían un contundente desmentido. Y es que en las últimas semanas se había especulado con fuerza sobre la posibilidad de que tanto el presentador como el propio formato abandonaran Atresmedia, donde llegaron en 2012 tras uno de los fichajes más sonados de la televisión.

El periodista deportivo Siro López llegó a asegurar que Motos habría comunicado que El Hormiguero no se emitiría el próximo año en el grupo, apuntando incluso a un supuesto enfrentamiento entre el presentador y la cadena. Y todo, supuestamente, a raíz de los problemas que, presuntamente, le pusieron cuando anunció la visita de Enrique Riquelme, rival de Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid.

Con su anuncio de regreso, el valenciano ha echado por tierra todas esas informaciones y ha confirmado que el programa seguirá donde ha estado durante las dos últimas décadas. Según dijo Siro López, Motos recibió presiones para no entrevistar al candidato. Por eso, horas después de anunciar su entrevista, habría hablado con la dirección de Atresmedia.

«Pablo Motos les comunicaba a los que mandan en Antena 3 que el año que viene el programa El Hormiguero no se iba a hacer en Atresmedia (…) Y lo tengo confirmado por varios sitios», así lo contaba en uno de sus directos en Twitch. Lo cierto es que esa frase, lanzada a principios del mes de junio de 2026, nunca fue confirmada o desmentida por sus protagonistas hasta ahora, cuando Motos ha zanjado todo anunciando que vuelve en la misma cadena y con novedades.

Novedades a la vista para septiembre

Motos prefirió mantener el misterio sobre qué prepara su equipo para el nuevo curso, pero todo apunta a que esas novedades llegarán, como es habitual, en forma de nuevos colaboradores y secciones inéditas. Temporada tras temporada, el presentador ha sabido reinventarse con fichajes y propuestas frescas que mantienen vivo el interés por uno de los espacios más longevos de la televisión española. Habrá que esperar a septiembre para descubrir todas las sorpresas.

Una temporada de récord

El adiós llega tras un curso inmejorable en lo que a datos se refiere. El Hormiguero ha vuelto a cerrar la temporada como el programa más visto de la televisión, encadenando doce años consecutivos de liderazgo absoluto, con una media del 14,5% de cuota y en torno a 1,8 millones de espectadores. Entre sus grandes hitos figura la histórica visita de Manu y Rosa, concursantes de Pasapalabra, que congregó a más de 3,2 millones de espectadores y firmó un 23,5 %, una de las mejores cuotas de la historia del formato.

El buen momento del programa se enmarca además en un curso redondo para Antena 3, que ha vuelto a coronarse como la cadena líder de audiencias. Con esos mimbres, Pablo Motos afronta unas merecidas vacaciones antes de un regreso que se prevé de lo más competido, con La Revuelta y Horizonte de nuevo enfrente en la batalla del access. Pero eso será en septiembre.