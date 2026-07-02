Audiencias ayer, 1 de julio de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Pablo Motos y El Hormiguero se pueden ir de vacaciones tranquilos y sabiendo que han liderado en una de las temporadas más complicadas de su historia. Tras recuperar el liderato de las noches a comienzos de 2025, desde el comienzo del año 2026 se ha tenido que pelear con Broncano (al que ya vencía con facilidad) y ante el empuje de Horizonte, que desde que llegó a las noches de lunes a jueves de Cuatro se ha convertido en la gran sorpresa de la temporada. Pese a todo, el show de Trancas y Barrancas termina el curso con sobresaliente y optando a matrícula de honor al ser el que mejor aguanta contra los partidos del Mundial 2026. Analizamos, como cada día, las audiencias de televisión de ayer, miércoles 1 de julio.

Con un 13.5 % de cuota, aventaja en casi tres puntos a su rival de La 1, que sigue sin poder vencerle en una crisis que ya dura muchos meses. El tercer puesto de la franja del access prime time es para Horizonte, que recupera respecto al martes y sube al 9.1 % después de resentirse por culpa del partido de Francia. El intermedio pone algo de distancia con Cifras y letras y le saca un punto de ventaja al concurso de La 2 después de semanas en las que el sorpasso ha estado muy cerca.

‘El Hormiguero’: 13.5 % y 1.500.000

‘La Revuelta: 10.8 % y 1.200.000

‘Horizonte’: 9.1 % y 999.000

‘First dates: Summer’: 7.6% 831.000

‘El Intermedio’: 6.7 % y 736.000

‘Cifras y letras’: 5.7 % y 614.000

La segunda parte de la noche dejó a Maestros de la costura celebrity liderar en su segundo día de emisión. El programa se estrenó el pasado lunes con un 9.4 % de cuota de pantalla, dato que calcó este miércoles. En una noche a la baja, Telecinco queda en segunda posición con la emisión de la película Perdida, mientras que ¡Salta!, el concurso presentado por Manel Fuentes, está pasando un complicado momento. Tras tener que enfrentarse al fútbol en semanas anteriores, sigue perdiendo audiencia y ya se coloca en tercera posición.

Viajeros Cuatro con su visita a Roma marca un correcto 5,3 % de cuota, superando al estreno del documental No se lo digas a nadie, que cuenta en laSexta los detalles sobre el sangriento crimen de Pioz.

‘Maestros de la costura celebrity’: 9.4% 605.000

‘Cine 5 estrellas’: ‘Perdida’: 8.7% 459.000

‘¡Salta!’: 7.7% 510.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.3% 390.000

‘No se lo digas a nadie: La familia’: 5% 451.000

Así van los cambios de la tarde

El primer programa en el que ponemos la lupa es Amor… ¡O lo que surja!, que sigue con datos complicados una semana y media después de su estreno. El programa de parejas no despega y baja esta vez hasta un 5.5 % y 479.000 espectadores, dejando datos que El verano se mueve hereda en la segunda parte de la tarde.

El espacio de Ion Aramendi y Kike Quintana se eleva hasta el 7.1 % y 550.000 espectadores de media, aunque lo hace con la herencia de su telonero y la dura competencia del Mundial 2026.

Ayer La 1 volvió a marcar datos de otra época gracias al fútbol. El partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo logra un espectacular 26.7 % y 2.095.000 espectadores. El postpartido, con el título de Camino a Nueva York pierde adeptos, pero lidera fácil con un gran 16.9 % y 1.342.000 televidentes gracias a los resúmenes del resto de partidos y la información del resto de selecciones.

En la última parte de la tarde, con un día sin la competencia del fútbol en su horario, Pasapalabra se viene arriba y marca un gran 18.2 % de cuota de pantalla y 1.468.000 espectadores. Con estos datos confirma que la llegada de AlaZ, su nueva prueba, ha tenido una gran acogida por parte de la audiencia. Una vez acabe el Mundial 2026, es seguro que volverá a marcar datos por encima del 20 % como era habitual.