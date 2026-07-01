‘No se lo digas a nadie’: ¿cuántos capítulos tiene la serie documental sobre el crimen de Pioz?

El mes de julio ha llegado pisando fuerte a Atresmedia. Tal y como se ha informado de manera oficial, este miércoles, 1 de julio, los espectadores de La Sexta tendrán la oportunidad de ser testigos del gran estreno de No se lo digas a nadie. La producción salió a la luz, por primera vez en nuestro país, el pasado 2023. Un proyecto que fue destinado al formato de streaming, pero que no le impidió arrasar por completo en más de 30 países. Pues, los suscriptores de HBO Max en Latinoamérica y Brasil, los de FlixLatino en Estados Unidos y los de TV Monaco en Francia ya han tenido la oportunidad de conocer este proyecto.

La producción narra el sonado crimen de Pioz. Para los que no lo conozcan, todo sucedió en el 2016. En el verano de dicho año, las autoridades hallaron los cuerpos sin vida de toda una familia. Una situación bastante alarmante que condujo al inicio de una exhaustiva investigación. Así pues, de esta manera, todo apuntaba a Patrick como principal sospechoso. Y es que el joven, de 19 años, era sobrino y primo de las víctimas. Había llegado a España con el objetivo de forjar su sueño de ser futbolista, pero también estudiaba derecho. Sin embargo, cuando descubre que está en el punto de mira de la policía, huye a Brasil.

Sin adentrarnos en spoilers, avanzamos que este crimen se vuelve cada vez más turbulento. Y es que unas conversaciones por WhatsApp revelan datos escalofriantes. Una serie de pruebas que cambiarán todo, pues condicionarán la vida de los implicados en el caso. «No se lo digas a nadie presenta un caso poliédrico, que incluye cinco historias que se entrecruzan en los diferentes capítulos», avanzan desde Atresmedia. Pero, ¿cómo se presenta la producción?

¿Cuántos capítulos tiene ‘No se lo digas a nadie’?

Este 1 de julio, los espectadores de La Sexta tendrán la oportunidad de ver el gran estreno de No se lo digas a nadie. Por primera vez en abierto, la producción aterriza tras su gran éxito en formato streaming. Una emisión que tendrá lugar a las 23:00h, hora antes en las islas Canarias. Así pues, para verla, tan solo será necesario tener sintonizado el canal a la hora citada.

De esta manera, el público podrá ver el documental cada miércoles en La Sexta. Una travesía que durará hasta el próximo mes de agosto. Pues, el proyecto cuenta con 5 capítulos. Realizamos un repaso de lo que se muestra en cada entrega.