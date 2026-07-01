El suceso real en el que está basado ‘No se lo digas a nadie’: «Un crimen monstruoso»

Hace diez años, un terrible asesinato múltiple en Pioz, una pequeña localidad en Guadalajara, causó una enorme conmoción en todo el mundo y especialmente en Brasil, el país natal tanto del asesino como de las víctimas. La crueldad y la brutalidad de este asesinato, que conocemos como el crimen de Pioz, resultó verdaderamente impactante desde el preciso instante en el que se encontraron las víctimas. Pero no todo quedó ahí, puesto que el caso se volvió aún más escalofriante conforme se fueron conociendo muchos más datos. Entre ellos, cómo lo había ejecutado Patrick Nogueira y cómo iba narrando, a través de una conversación por WhatsApp con un amigo, todos y cada uno de los pasos que iba dando para acabar con la vida de sus tíos, Marcos y Janaina, así como sus dos primos. Este terrible suceso dio pie a que Atresmedia decidiese crear una serie documental en 2023, que lleva por título No se lo digas a nadie.

Este proyecto, que ha tenido un gran éxito internacional al haberse estrenado en más de 30 países, se estrenará en abierto en laSexta aunque, desde hace años, está disponible al completo en atresplayer. Se trata de un proyecto de cinco capítulos de unos 50 minutos cada uno, donde se adentran de lleno en este asesinato que marcó un gran punto de inflexión en nuestra historia. Es más, cuentan con el testimonio de la familia de Marcos y Janaina, donde desvelan cómo vivieron lo sucedido: desde enterarse del brutal asesinato a descubrir que, quien acabó con sus vidas de forma tan brutal, era alguien de la familia, como es Patrick Nogueira.

Todo sobre el crimen de Pioz

Verano de 2016. Varios vecinos de la urbanización La Arboleda, situada en Pioz (Guadalajara), se quejaron del fuerte olor que venía de un chalet. De hecho, uno de ellos se animó a llamar a las autoridades. Lo que nadie podía llegar a imaginar era la terrorífica escena que iban a encontrar en su interior: cuatro cadáveres en avanzado estado de descomposición que habían sido previamente descuartizados y metidos en bolsas de basura que estaban amontonadas en el salón.

Las víctimas eran una familia brasileña que se había trasladado a esa urbanización de Pioz a principios de verano, formada por un padre, una madre y dos hijos pequeños de uno y cuatro años. A pesar de que las primeras investigaciones apuntaron a un posible ajuste de cuentas, la policía no tardó en llegar hasta el autor de este «crimen monstruoso»: Patrick Nogueira, un joven brasileño de 20 años que era familiar directo de las víctimas.

Según confesó el propio asesino, acudió al domicilio ya con la idea de cometer este crimen. Es más, no solamente mató a sus tíos y a sus primos, sino que descuartizó los cadáveres para deshacerse de ellos, pero finalmente los dejó en casa y optó por huir. Eso sí, una vez encontraron los cuerpos y antes de convertirse en sospechoso, Patrick viajó a Brasil tras la petición de su familia, puesto que estaban convencidos de que podría convertirse en la siguiente víctima, sin tan siquiera imaginar que él, en realidad, era el asesino.

¿Qué podemos ver en ‘No se lo digas a nadie’?

En esta serie documental, se profundiza en las investigaciones realizadas por la policía, con el testimonio de los propios investigadores. Además, también se da a conocer cómo se vivió este crimen desde Brasil, tanto antes de que Patrick Nogueira fuese sospechoso como después. Eso sí, lo más impactante es que cuentan con el testimonio de Marvin Henriques, el amigo de Patrick que fue clave en el juicio contra el asesino.

¿El motivo? Nogueira había estado hablando con él por WhatsApp durante horas desde la casa, antes y después de cometer los asesinatos. Es más, le había contado todo lo que había hecho con todo lujo de detalles y hasta le mandó selfies con los cadáveres. Es importante destacar que estas conversaciones, cuando salieron a la luz, generaron una enorme conmoción en la sociedad. Sin duda, estamos ante uno de los crímenes más violentos y crueles de la historia más reciente.