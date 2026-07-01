Audiencias ayer, 30 de junio: Pablo Motos gana pese al ‘truco’ de Broncano

Las audiencias del mes de junio se despiden con el esperado efecto del Mundial 2026 que La 1 ha sabido jugar a su favor para llevar el mes por delante de Antena 3, algo que se sabía y que no es sorpresa. Centrándonos en lo que pasó ayer, martes 30 de junio, El Hormiguero vuelve a liderar en la franja del access prime time, aunque La Revuelta aprovecha el efecto del fútbol para ganar puntos y estrechar las diferencias con las hormigas más famosas de la televisión. Hay que explicar que Broncano y compañía terminaron antes de lo normal para dejar hueco al fútbol, que barrió al resto de competidores en la segunda parte de la noche, un truco que les hace ganar puntos por los aficionados al deporte que ya hacían tiempo para ver el encuentro. Hacemos un resumen de lo sucedido.

El Hormiguero logra liderar, pero el efecto del partido, que comenzó a las 23 h, le golpea en su tramo final y le hace bajar hasta un 13 %, perdiendo más de un punto respecto al dato del lunes con Esperansa Grasia como invitada. Ser telonero del fútbol le sirve a La Revuelta para ganar más de punto y medio en apenas un día, pero se trata del público que iba buscando ver el encuentro y no el show de La 1. Por lo tanto, se trata de un espejismo y tratar de vender una victoria en horario de competencia de La Revuelta es retorcer los datos, puesto que se trata de algo muy puntual y que es causado por el Mundial, no porque el interés por Broncano y compañía haya crecido.

El otro gran perjudicado por el fútbol es Horizonte. Iker Jiménez, gran amante del deporte rey, ha visto como parte de su audiencia le es infiel por un día, puesto que muchos de sus espectadores lo son también de los partidos. De nuevo, se trata de algo puntual.

Audiencias del ‘access prime time’ sin el fútbol

‘El Hormiguero’: 13 % y 1.472.000

‘La Revuelta’: 12.5 % y 1.393.000

‘Horizonte’: 8.5 % y 952.000

‘El Intermedio’: 6.8 % y 763.000

El partido de Francia barre en la segunda parte de la noche, pero por su hora de comienzo afecta tanto a ofertas del access prime time como de la franja del prime time, dejando una noche muy complicada para todas las cadenas. En Tierra Lejana emitió un nuevo capítulo con el partido ya comenzado, logrando durante su emisión una media del 10 %, un dato más bajo de lo habitual, aunque dejando claro que el público de la serie turca es muy fiel.

Telecinco apostó por emitir de nuevo la película Pretty Woman, todo un clásico con el que intentar no quemar una de sus grandes apuestas en un día en el que se sabía que el deporte iba a ganar. Resiste muy bien Código 10, que con supera el 7 % y logra minimizar daños pese a competir directamente contra el partido. El que pierde por goleada es Marc Giró, que sigue sin encontrar su hueco en laSexta y el efecto fútbol le deja por debajo del 4 % de cuota, algo que seguro que en la cadena no esperaban de un fichaje estrella como el suyo.

Fútbol: Francia-Suecia: 28.1 % y 2.513.000

‘En tierra lejana’: 10 % y 819.000

‘Cine 5 estrellas: ‘Pretty woman’: 7.9 % y 552.000

‘Código 10’: 7.2 % y 487.000

‘Cara al show con Marc Giró’: 3.7 % y 318.000

La 1 vence el mes gracias al fútbol

En Prado del Rey están celebrando la primera victoria de La 1 sobre Antena 3 después de 22 meses. Hay que irse al verano de 2024 para volver a ver una victoria de la pública, algo que consiguió en aquel momento gracias a la Eurocopa y a los Juegos Olímpicos. Esta victoria podría no repetirse en julio, puesto que el Mundial acaba el 19 de julio y el número de partidos irá bajando con el paso de las eliminatorias.

En Antena 3 no habrá ningún tipo de preocupación, puesto que esta derrota estaba completamente prevista y, salvo catástrofe, en julio recuperará el trono de la cadena más vista con el regreso de la programación habitual a la pública. Mientras, Telecinco sigue con su renovación de parrilla, un trabajo a largo plazo que en Fuencarral esperan que comience a dar frutos dentro de un tiempo. En cambio, sí que pueden celebrar la victoria de Cuatro sobre laSexta. La segunda cadena de Mediaset ha encontrado en la actualidad su gran filón, especialmente gracias a los brutales datos de Horizonte, el programa que se ha convertido en referencia.