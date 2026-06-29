Cuál es el nombre real de Esperansa Grasia y su vínculo con Esperanza Gracia

Se ha convertido en uno de los rostros de moda de la televisión de los últimos meses, aunque ya era una estrella de TikTok e Instagram desde que sus cuentas explotaron durante la pandemia. Esperansa Grasia, humorista y creadora de contenido, ha dado el salto definitivo al gran público tras quedar segunda en la última edición de Tu cara me suena y fichar esta temporada como colaboradora de El Hormiguero, donde se encarga de la sección de trucos. Sin embargo, mucha gente desconoce que ese llamativo nombre artístico no es el suyo de verdad y que esconde un curioso guiño a un personaje muy conocido de la televisión. Te lo contamos todo.

El nombre real de Esperansa Grasia

Aunque para sus millones de seguidores siempre será Esperansa Grasia, su nombre real es Gema Palacio. La artista no llega a los 30 años y nació en Valencia, donde mantiene una vida de lo más normal en su pueblo natal, Benaguasil, del que no ha querido marcharse pese a su popularidad. De hecho, ha confesado en alguna ocasión que se encuentra muy a gusto allí, donde disfruta de la tranquilidad y de sus paseos por el monte. Además, su madre, hermanos y amigos son protagonistas de muchos de sus vídeos, por lo que los necesita para que sean sus ‘extras’.

¿Es familia de la vidente Esperanza Gracia?

Cuando Gema decidió abrirse sus cuentas en redes sociales, se inspiró en la famosa tarotista y vidente Esperanza Gracia, a la que veía en Telecinco. De ahí tomó su nombre artístico, aunque al imitarla ‘seseaba’ mucho, por lo que adoptó el nombre en la red de Esperansa Grasia, aunque en ningún momento pensaba en llegar a millones de personas con sus vídeos. Por lo tanto, no son familia, pero la vidente ha aceptado con humor este pequeño homenaje de la valenciana.

De TikTok a fenómeno nacional

El despegue de Esperansa se produjo en 2020, durante el confinamiento. Obligada a quedarse en casa, empezó a subir vídeos a Instagram y TikTok en los que comparaba con mucha sorna la vida en España y en Estados Unidos, y dio forma a personajes propios como Ashley, Juanjo o Consuelo, que se hicieron tremendamente populares. Su humor surrealista caló enseguida y, en 2023, recibió un premio TikTok a la comedia del año que disparó aún más su fama.

Hoy, sus cifras hablan por sí solas: supera el millón de seguidores en Instagram y acumula varios millones en TikTok, donde se ha consolidado como una de las grandes referencias del humor digital en nuestro país. Lo más llamativo es que, antes de vivir de las redes, Gema (su nombre real) estudió un grado medio de Contabilidad y llegó a trabajar en un supermercado, compaginando aquel empleo con sus primeros pasos como creadora.

Tal y como han contado en El Hormiguero alguna vez, en su puesto de cajera en muchas ocasiones tenía oportunidad de demostrar con sus compañeras su talento para las imitaciones, siendo ella la que anunciaba el cierre del centro o las ofertas, pero siempre imitando a personajes muy conocidos ante el micrófono y las risas de los clientes.

El salto a la televisión: ‘Tu cara me suena’ y ‘El Hormiguero’

El gran trampolín hacia el público más amplio llegó con Tu cara me suena. La valenciana cumplió uno de sus sueños de infancia al participar en el concurso de imitaciones de Antena 3, donde demostró tablas y versatilidad sobre el escenario hasta proclamarse subcampeona de la edición, un resultado que muchos no esperaban de una concursante procedente del mundo de las redes.

Su papel parecía el de cualquier humorista, centrándose en dar grandes momentos de risas (algo que hizo), pero con el paso de los programas sacó un talento para cantar que pocos conocían. Aunque en un principio se quedó fuera de la final, Bertín Osborne le cedió su sitio en ella y no se equivocó, puesto que ella lo aprovechó y quedó en segunda posición, por detrás de Melani García.

Aquel éxito le abrió de par en par las puertas de la cadena. Esta temporada, Esperansa Grasia se ha incorporado al equipo de colaboradores de El Hormiguero, el programa de Pablo Motos, donde pone su sello cómico al frente de la sección de trucos. Un fichaje que confirma su consolidación como una de las caras más prometedoras de la pequeña pantalla y que le abre las puertas a un público que no es tan consumidor de redes sociales.

Una vocación más allá del humor

Pese a su éxito en clave de comedia, las aspiraciones de Gema van más allá. La artista lleva tiempo formándose como actriz y ya ha dado pasos firmes en esa dirección: estrenó su propia obra de teatro, La luz fantasma, y publicó su primer libro, I love you, Ashley (inspirado en uno de sus personajes). Entre sus metas figura participar algún día en una buena película, aunque también se conforma, dice con humor, con tener un pequeño grupo de teatro con el que recorrer los pueblos.