‘Tu cara me suena 12’: estos son los concursantes de esta edición

No es ningún secreto que Tu cara me suena, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Antena 3. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que este proyecto cuenta con un excepcional equipo detrás, lo que ha hecho posible que cada vez sean más los espectadores que, cada viernes durante su emisión, se reúnan frente a la pequeña pantalla para disfrutar de las mejores imitaciones. La audiencia de Tu cara me suena no solamente se lo pasa en grande con los participantes de cada edición, sino también con los miembros del jurado. En esta decimosegunda edición, contaremos con la presencia de Àngel Llàcer tras su sonada ausencia en la temporada anterior por la enfermedad que contrajo y por la que casi pierde la vida. Todo ello mientras Lolita y Chenoa repiten, y Florentino Fernández se estrena.

Lejos de que todo quede ahí, también se han confirmado los nombres de todos y cada uno de los concursantes de esta nueva edición de Tu cara me suena. Una temporada que, desde su inicio, está repleta de grandes sorpresas. Y es que nadie era capaz de imaginar que Bertín Osborne iba a hacer un parón en su vida para dedicarse en cuerpo y alma a este proyecto, como concursante. Pero no es el único que ha querido sumarse a esta aventura, ya que también lo harán Ana Guerra, Melani García y Manu Baqueiro, entre otros. Es más, seremos testigos de cómo Gisela se anima a concursar en Tu cara me suena, por lo que se reencontrará con Chenoa, con quien compartió una de las experiencias más impresionantes de su vida: la primera edición de Operación Triunfo. Es hora de conocer la lista completa de concursantes confirmados.

Estos son los concursantes de la nueva edición de ‘Tu cara me suena 12’

1. Ana Guerra

2. Bertín Osborne

3. Esperansa Grasia

4. Gisela

5. Goyo Jiménez

6. Manu Baqueiro

7. Melani García

8. Mikel Herzog Jr

9. Yenesi

¿Cuándo se estrena esta edición?

Como suele ser habitual, cada edición de este programa comienza la semana siguiente a la final de El Desafío, programa presentado por Roberto Leal. Algo que se repite este 2025 puesto que, tras la emisión de la última entrega de esta temporada de El Desafío, podremos empezar a ver la decimosegunda edición de Tu cara me suena.

Esto significa que, a partir del viernes 4 de abril a las 22:00 horas, los espectadores van a tener la oportunidad de disfrutar de esta temporada del programa de imitaciones que tanto éxito cosecha en Antena 3. ¡Estamos completamente convencidos de que todos y cada uno de los concursantes no dejarán indiferente a nadie!