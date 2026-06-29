¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 29 de junio al 2 de julio

Se acabó lo que se daba. El Hormiguero afronta esta semana su última entrega de la temporada antes del parón estival, y lo hace por todo lo alto, con un cartel de invitados de primer nivel. Pablo Motos y su equipo se despedirán hasta septiembre, aunque los seguidores del programa podrán seguir disfrutando de las mejores entregas durante todo el verano, ya que Antena 3 emitirá programas repetidos hasta la vuelta, como hace cada verano desde hace años y en cada momento que Motos y los suyos se marchan de vacaciones. Repasamos quién pasará por el plató en estos últimos días.

Lunes, 29 de junio: Esperansa Grasia

El espacio de Antena 3 empieza su semana final con la visita de Esperansa Grasia. El programa aprovechará la ocasión para que el público conozca más a fondo a una de sus colaboradoras, considerada una de las creadoras de contenido digital más originales y desternillantes del panorama nacional. Su humor surrealista y su estilo tan especial le han servido para tener una legión de seguidores en redes sociales, y su incorporación al equipo del programa ha sido una de las apuestas más comentadas de la temporada.

Aunque su fama comenzó en TikTok e Instagram, fue su paso por Tu cara me suena lo que le hizo saltar a la fama entre el gran público, llegando a colarse en la final del programa de imitadores (gracias a Bertín Osborne) y quedando en segunda posición, por detrás de Melani García. Y, por si hay dudas, nada tiene que ver con la astróloga Esperanza Gracia, de la que copia el nombre por una imitación que hizo de su horóscopo semanal en Telecinco. Su nombre real es Gemma, aunque nadie la conoce así.

Martes, 30 de junio: José Andrés

El plato fuerte llega en el segundo día de la semana con uno de los españoles más influyentes y admirados del mundo: el chef José Andrés. Su visita coincide con un día muy especial para él, ya que recibe un conocido premio en Madrid, que reconoce su extraordinaria trayectoria profesional al frente de los fogones y su incansable labor humanitaria.

El cocinero es hoy una auténtica institución a nivel internacional. Afincado en Estados Unidos, ha construido un imperio gastronómico que le ha valido el reconocimiento de la crítica y de figuras de todo el mundo. Pero si por algo ha trascendido más allá de la cocina, es por su faceta solidaria al frente de World Central Kitchen, la ONG que fundó y que se ha convertido en una de las primeras en llevar comida caliente a las zonas afectadas por catástrofes naturales y conflictos en cualquier rincón del planeta. Su presencia en el plató, siempre cercana y arrolladora, es una de las más esperadas del curso.

Miércoles, 1 de julio: Antonio Resines y Quim Gutiérrez

El broche de oro a una magnífica temporada lo pondrán dos rostros muy queridos del cine español: Antonio Resines y Quim Gutiérrez. Los actores acuden al programa para promocionar Haciendo amigos, su nueva película, que llegará a los cines el próximo 10 de julio. En la comedia dan vida a dos atracadores de poca monta que, en plena huida tras asaltar una joyería, se ven obligados a esconderse en el autobús de un grupo de personas con discapacidad, dando pie a todo tipo de situaciones disparatadas.

Vacaciones, pero pensando en una vuelta llena de competencia

Tras esta última semana, Pablo Motos y los suyos se tomarán un merecido descanso. El Hormiguero no desaparecerá del todo de la parrilla, ya que Antena 3 apostará por la emisión de programas repetidos durante todo el verano, como hace cada año desde que el programa llegó a la cadena. Recordemos que también ocurre en Navidad y Semana Santa.

Será precisamente a la vuelta de las vacaciones cuando el formato se enfrente a uno de sus cursos más exigentes. El Hormiguero deberá medirse de nuevo en el access prime time con La Revuelta, de David Broncano, y muy especialmente con Horizonte, el programa de Iker Jiménez que se ha convertido en la gran revelación televisiva de la temporada.

El espacio de Cuatro ha ido creciendo semana a semana hasta batir sus propios récords e incluso superar en algunas noches a sus competidores directos, consolidándose como uno de los grandes fenómenos de la temporada. Un duelo a tres bandas que promete ser uno de los principales atractivos del nuevo curso televisivo y que mantendrá en vilo a los amantes de las audiencias.