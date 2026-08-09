Miguel Bernad: «El máximo responsable en la DANA no fue Mazón ni Pradas ni Argüeso, fue Miguel Polo»

Miguel Bernad es el presidente del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias. Una organización que impulsó el procedimiento contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la Comunidad Valenciana, los ojos de Manos Limpias están puestos sobre la causa de la DANA. De hecho, este sindicato intentó personarse como acusación popular y ha presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial por la intromisión en la causa del juez Jorge Martínez Rivera, marido de la magistrada que instruye las diligencias previas, Nuria Ruiz Tobarra. Para el líder de Manos Limpias: «El máximo responsable de la DANA no fue Mazón», ni la ex consellera Salomé Pradas ni el ex secretario autonómico, Emilio Argüeso: «El máximo responsable fue Miguel Polo», el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

PREGUNTA.- Hace unos días, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió de urgencia por el caso Begoña en atención al juez Peinado. Sin embargo, en el caso de la DANA de Valencia, el CGPJ tiene en su poder una queja contra la juez desde el 14 de mayo de 2025. Y, sin embargo, aún no ha adoptado ninguna decisión. ¿Cómo se está viendo todo esto desde Manos Limpias?

RESPUESTA.- Con una gran preocupación porque el CGPJ tampoco es un órgano independiente. Se tenía ya que haber pronunciado con este tema, que es gravísimo. No se ha pronunciado, porque si se pronuncia y cumple con la ley, con el reglamento disciplinario, que está perfectamente delimitado, la sanción sería por falta muy grave. Y tendrían que estar tanto la juez de Catarroja como su marido expulsados de la carrera judicial. Entonces, están viendo a ver de qué manera no se les sanciona con una falta muy grave y meterle una falta grave o, incluso, una simple amonestación. Esa es la disyuntiva.

Nosotros hemos instado hace ocho días al promotor de la acción disciplinaria, diciendo que qué pasa, que están tardando tanto tiempo en tomar una resolución donde ya desde mayo tenían las pruebas de esa invasión de competencias del marido de la juez de Catarroja en el tema de la DANA.

Yo espero, en el mes de septiembre, que salga la resolución. Y si es una resolución de una sanción leve, no nos vamos a conformar. Y, también, la vamos a recurrir, no solamente vía contencioso, sino también ante la Comisión Europea. Y tomaremos también las medidas pertinentes para ir vía penal por la resolución si es de falta leve.

P.- En el caso de la DANA, toda la investigación se está centrando en los dos imputados, la ex consellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argúeso. Y, también, porque la juez llegó a plantear su imputación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), sobre Carlos Mazón. ¿Usted considera que Carlos Mazón es responsable de la DANA de Valencia?

R.- Para nada. Ni Carlos Mazón, ni Emilio Argüeso ni la ex consellera. Ninguno. El máximo responsable, y eso ya lo anticipamos cuando presentamos la primera denuncia, era el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

Lo que pasa es que esta mujer (la juez) no se esconde en su ideología y ha ido a por miembros del Partido Popular. A mí me coaccionó. Lo denunciamos. Porque quería admitir la denuncia de Manos Limpias siempre que fuéramos contra Emilio Argüeso o Carlos Mazón. Nunca, en mi vida, he tenido un caso semejante en que un juez o una jueza dirigieran la acusación popular.

La acusación popular la puedes hacer tú. Y la tienes que hacer independientemente. No tiene que ser una acusación popular dirigida por una jueza. Es uno de los escándalos mayúsculos, de mayor corrupción judicial que se ha producido en este país. Nunca, en mi experiencia, he visto que una jueza pida la ayuda de su marido sin estar habilitado para ello. Por lo tanto, vamos a luchar en el tema de la DANA hasta el final. Porque creo que es un procedimiento que ya, de entrada, es nulo de pleno derecho. Y esa nulidad la vamos a llevar a Europa, a donde sea.

Y creo que esto es algo bueno para una justicia independiente y una justicia que no sea, llamémosle, partidista. Es decir, voy contra estos porque estos políticos son de ideología contraria a la mía. El caso de la jueza y de su marido en el tema de la DANA es el mayor escándalo de corrupción judicial que se ha producido en estos momentos en España.

P.- ¿Usted conoce algún otro procedimiento en que haya una denuncia por la presunta intromisión del marido de una juez, que también es juez, en un caso?

R.- Es el primer caso en la historia judicial de España en que se ha producido una situación de esta envergadura.

P.- Si pasara que mañana por la mañana el CGPJ sancionara a la juez, ¿no se habría producido ya un perjuicio de muchos meses en el procedimiento?

R.- Por supuesto. Sobre todo, a los afectados. Y en aquellas acusaciones de la jueza que habría que reparar, que es prácticamente imposible, el daño moral que se ha hecho con una instrucción que, verdaderamente, ha sido una instrucción prevaricadora. Lo digo alto y claro y, si tiene narices la jueza de Catarroja y su marido, que presenten mañana una querella contra Manos Limpias y contra mi persona. Lo digo claramente: tanto la juez como su marido, ha quedado demostrado con esta actuación, que son unos jueces corruptos. Y el Consejo les tiene que sancionar no solamente con la suspensión, sino con la retirada de la carrera judicial.