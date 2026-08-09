Un inmigrante marroquí que entró a nado con un kalashnikov tatuado en el pecho: «Me lo hice en el talego»

Una semana después de la invasión masiva de migrantes, Ceuta sigue afrontando sus consecuencias. En uno de los vídeos difundidos en redes sociales aparecen dos marroquíes hablando a la cámara de OKDIARIO. Uno de ellos explica que el tatuaje de un fusil kalashnikov que tiene en el pecho se lo hizo en el «talego», en referencia a la cárcel, y asegura que no piensa marcharse de Ceuta ni regresar a Marruecos.

Mientras tanto, numerosos migrantes permanecen en la ciudad. El Ministerio del Interior ha reforzado el operativo con el despliegue de una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP) que se suma a los efectivos ya presentes en la ciudad.

Las autoridades mantienen un amplio dispositivo de seguridad para hacer frente a la situación. Uno de los sucesos más graves de este viernes se produjo en las inmediaciones del espigón de Benzú, donde un joven subsahariano falleció tras precipitarse al mar cuando intentaba acceder a Ceuta desde Marruecos utilizando un parapente, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Italia ha rechazado el ultimátum de España y mantendrá los controles a los viajeros de España hasta el 15 de agosto por motivos de seguridad. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reclama al Gobierno de Giorgia Meloni que retire dichas restricciones por considerarlas «injustificadas».