El TSJ pide al fiscal que se pronuncie sobre la querella de Manos Limpias contra la juez de la DANA

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido dar traslado al fiscal para que se pronuncie en torno a la querella presentada por el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias contra la magistrada que instruye el caso de la DANA, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. De facto, la decisión que ahora adopta el Alto Tribunal refleja que la querella de Manos Limpias sigue su curso y no ha sido archivada.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado 22 de julio, Manos Limpias decidió «transformar y ampliar la denuncia» que fue inicialmente presentada este 24 de junio contra la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en una querella por los presuntos delitos de prevaricación judicial y coacciones.

Con posterioridad, Manos Limpias decidió ampliar esa misma querella al marido de Ruiz Tobarra, el también juez Jorge Martínez Ribera, por los presuntos delitos de «prevaricación judicial y usurpación de atribuciones».

Ahora, en una providencia fechada este 22 de septiembre, el TSJCV acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie en un plazo de cinco días.

Manos Limpias entendía, cuando presentó la ampliación de la citada querella, que los hechos que contiene la ampliación son de tal magnitud que el procedimiento instruido por Ruiz Tobarra puede estar «contaminado» y ser «objeto de nulidad».

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya remitió semanas atrás una diligencia de ordenación al citado sindicato en que le requería que se ratificara o complementase la querella inicialmente presentada contra la magistrada, entre otras cuestiones.

El propio Miguel Bernad, máximo dirigente del sindicato, viajó a Valencia para efectuar esa ratificación.