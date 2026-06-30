Audiencias ayer, 29 de junio, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

El último lunes del mes de junio de 2026 ha servido para que Antena 3 firme su mejor noche desde que comenzó el Mundial 2026, esta vez gracias a que el partido emitido en abierto por La 1 se pudo ver por la tarde, aunque el gran perjudicado fue Pasapalabra, que firma su peor dato en mucho tiempo. El Hormiguero lidera sin problemas con Esperansa Grasia como invitada ante el regreso de La Revuelta y el empuje de Iker Jiménez con Horizonte. También hay que poner la lupa en los estrenos de El verano se mueve y de Maestros de la costura celebrity, que llegan a la programación veraniega en un momento complicado, de nuevo, por culpa del fútbol, que seguirá siendo el gran rival hasta el próximo 19 de julio.

La visita de la humorista por primera vez como invitada de Motos deja uno de los mejores datos de las últimas semanas del espacio de Trancas y Barrancas, liderando con más de tres puntos de ventaja sobre Broncano, que vuelve a su horario habitual después de una semana de cambios por culpa del fútbol. El espacio de La 1 no llega al 11 % de cuota y deja claro que sigue en un momento débil de audiencias y que en cualquier momento puede volver a morder el polvo ante Iker Jiménez y su Horizonte. El espacio de Cuatro se queda lejos de sus últimos récords, pero sigue superando a First Dates, programa que ocupa su misma franja horaria en Telecinco.

El intermedio sigue en su duelo por no ser la última opción del access prime time y vence por apenas cuatro décimas y 42.000 espectadores a Cifras y letras, que pisa los talones un día más a Wyoming.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 14.2 % y 1.579.000

‘La Revuelta’: 10.8 % y 1.207.000

‘First dates: Summer’: 7.7 % y 845.000

‘Horizonte’: 8.6 % y 943.000

‘El Intermedio’: 6.8 % y 754.000

‘Cifras y letras’: 6.4 % y 712.000

Así se estrena ‘Maestros de la costura celebrity’

El concurso de moda llega con un estreno flojo, lo que anticipa que, como sus anteriores ediciones, estará por debajo de lo esperado en sus siguientes entregas. Con un 9.4 % de cuota de pantalla, hace pensar que ni aprovechando el tirón del fútbol pueda mejorar mucho esos datos (además de que el público futbolero y el de este programa son diferentes).

Después de parar su emisión en plena temporada, Universo Calleja regresa discreto a las noches de los lunes y se queda por debajo del 8 % en su segunda semana. Mientras tanto, Cuatro firma un buen dato con la última entrega de la temporada de En guardia, que supera sin problemas a la película Las leyes de la frontera, emitida en laSexta.

‘En tierra lejana’: 11.2 % y 831.000

‘Maestros de la costura celebrity’: 9.4 % y 622.000

‘Universo Calleja’: 7.4 % y 516.000

‘En guardia: El secuestro de Vázquez Escarpa’: 5.9 % y 471.000

‘El Taquillazo’: ‘Las leyes de la frontera’: 5.1% y 345.000

El partido de Brasil se lleva el protagonismo de la tarde del lunes

Televisión Española sigue frotándose las manos con el Mundial 2026 y firma datos de otra época este lunes. Su programa Camino a Nueva York, de resúmenes y previa del partido, firma un brutal 30.2 % de cuota y 2.685.000 espectadores de media. Después, el partido de dieciseisavos de final entre Brasil y Japón sube hasta un 33.7 % y 3.075.000 espectadores.

Pasapalabra es el que más sufre con la competencia del fútbol, marcando un dato muy bajo, pero es algo que era de esperar y que tendrá que seguir sufriendo durante las próximas semanas.

Así van las audiencias de ‘Pasapalabra’ tras el ‘adiós’ del ‘Rosco’:

19/06/2026 (‘estreno de AlaZ’): 21.9% 1.597.000

22/06/2026 (segundo día con ‘AlaZ): 15.1% 1.519.000

23/06/2026 (tercer día con ‘AlaZ’): 17.9 % y 1.419.000

24/06/2026 (cuarto día con ‘AlaZ’): 17.3 % y 1.416.000

25/06/2026 (quinto día con ‘AlaZ’): 18.1 % y 1.378.000

26/06/2026 (sexto día con ‘AlaZ’) 17.7 % y 1.246.000

29/06/2026 (séptimo día con ‘AlaZ’) 11.8% y 1.147.000

También hay que estar pendientes de los estrenos de Telecinco. El verano se mueve aterriza en las tardes de la principal cadena de Mediaset con un 7 % de cuota y 550.000 espectadores. Antes, Amor… ¡O lo que surja! sigue débil con un 5.4 % y 481.000 televidentes, por lo que deja un mal arrastre al nuevo magazine de las tardes.

Evolución de ‘Amor ¡O lo que surja!’ desde su estreno en Telecinco: