‘Maestros de la Costura Celebrity’: lista completa de concursantes de la segunda edición

No es ningún secreto que Maestros de la Costura Celebrity es uno de los estrenos más esperados de la temporada televisiva de RTVE. Y siendo honestos, no es para menos. Después del gran éxito cosechado con la primera edición, han decidido repetir fórmula con unos rostros conocidos a la altura del gran reto que tienen entre manos. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer la lista completa de concursantes de Maestros de la Costura Celebrity 2, así como una pequeña biografía para conocer algunos detalles sobre ellos.

Beatriz Luengo

Formada en canto, danza y arte dramático, estamos ante una de las artistas más completas de su generación. Su salto a la fama llegó al interpretar a Lola en Un paso adelante, donde tuvo la oportunidad de comenzar a desarrollar una carrera musical propia. No podemos dejar de mencionar que es una excepcional compositora, que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas, logrando un sinfín de premios, entre los que se encuentran dos Grammy. Aunque empezó a coser para su hija y su suegra, no lo había hecho realmente hasta embarcarse en esta nueva aventura. Una de sus primeras prendas fueron unos pantalones decorados con tiras que acabaron en la basura.

Blanca Paloma

Reconocida cantante, compositora y escenógrafa, comenzó su carrera tras los escenarios antes de lanzarse a la interpretación. Su gran punto de inflexión llegó tras ganar Benidorm Fest 2023 con Eaea, una nana flamenca dedicada a su abuela con la que pudo representar a España en Eurovisión. La costura forma parte de la herencia familiar de la alicantina, especialmente desde que, de niña, recibió un costurero de su abuela. Es más, guarda su máquina de coser como oro en paño. Su abuela Carmen y su tía Toñi eran las encargadas de confeccionar la ropa de la familia. De hecho, recuerda un vestido de sevillana que le cosió su abuela. Blanca Paloma reconoce que aprendió de forma autodidacta y llegó a hacer prácticas en la sastrería Cornejo.

Edu Román

Emprendedor y modelo internacional, a lo largo de su carrera ha trabajado con varias marcas, como es el caso de Etro, Dolce & Gabbana, Armani, Dior o Mango, entre otras tantas. Es más, también ha sido protagonista de diversas portadas y editoriales de ELLE o ICON en Estados Unidos. Compagina su trabajo en la moda con su faceta empresarial, al ser cofundador de una agencia de marketing y tecnología llamada IMMORAL. Edu Román llega a Maestros de la Costura Celebrity acompañado de su hermano Jorge, con quien comparte una gran conexión. Además, comparte este nuevo reto con muchísimas «ganas de aprender, disfrutar y vivir esta experiencia al máximo».

Jaydy Michel

Reconocida actriz, presentadora y modelo, ha desfilado por las principales pasarelas internacionales. Por si fuera poco, ha sido portada de muchas de las revistas más reconocidas, tanto en España como en América, siendo rostro de diversas campañas de marcas internacionales. En cuanto a televisión, destacó por su participación en Mexico’s Next Model entre 2013 y 2014, pero también por su papel en Los Serrano. Su primera creación fue un top y su mayor logro una chaqueta para su hijo. Admira a muchos diseñadores mexicanos, como es el caso de Rolando Santana o Alfredo Martínez.

Jazz Vilá

Actor y director cubano formado en la Escuela Nacional de Artes, ha desarrollado una sólida carrera en cine, televisión y teatro, combinando intensidad, humor y sensibilidad artística. Debutó como director con solo 17 años y ha consolidado un estilo propio. Aprendió a coser de forma autodidacta a los 15 y desde entonces diseña el vestuario de todos sus montajes, definiendo la costura como «arte en movimiento». Admira el satén, rechaza la lycra y se inspira en el glamour de Hollywood de los años 50, el teatro kabuki y las influencias asiáticas.

Jorge Román

Modelo con más de una década de trayectoria internacional y empresario, compagina la moda con su faceta empresarial como cofundador de una agencia especializada en estrategias digitales. Su vínculo con la costura comenzó de niño, cuando su madre le enseñó a coser botones, y retomó esta afición a los 26 años junto a su hermano. Defiende una moda atemporal basada en básicos bien construidos, materiales de calidad y cortes clásicos. Además, siente pasión por la música, la fotografía y los viajes.

Josie Manzanares

Estilista, periodista y divulgador de moda, es uno de los rostros más conocidos del sector y de la televisión. Tras una larga trayectoria en revistas especializadas y programas televisivos, llega al taller con ganas de aprender corte y confección. Se declara amante del sexy tailoring y del terciopelo. Su primera creación fue una minifalda inspirada en los años 90 y considera uno de sus mayores logros haber confeccionado una blazer para una cena de Carolina Herrera.

Mario Vaquerizo

Cantante, escritor, periodista y rostro televisivo, la costura forma parte de su historia familiar gracias a su abuela, modista autodidacta. Creció entre telas y conserva una gran pasión por la moda, reflejada en un estilo que mezcla el rock setentero con la sofisticación punk. Quiere aprender a confeccionar sus propias prendas porque asegura que «el pantalón que quiere no siempre existe». Afronta el reto acompañado de una lupa y una estampita de Santa Lucía como amuletos.

Mariola Fuentes

Actriz con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, afronta el reto de la costura con el objetivo de controlar mejor los tiempos de confección. Aprendió lo básico gracias a su madre y tuvo su primer contacto real cosiendo a mano lentejuelas y plumas durante su etapa en el cabaret. Se define como perfeccionista y posee un estilo versátil, capaz de alternar un chándal con un vestido de inspiración años 50. Conserva con cariño un mono de David Delfín.

Pau Echaniz

Piragüista olímpico y diseñador autodidacta, combina el deporte de élite con su pasión por la moda. Descubrió la costura durante la pandemia y, tras iniciarse con su abuela, amplió su formación en Vestuario a Medida y Patronaje y Moda. Cose casi a diario e incluso lleva su máquina a las competiciones. Diseña y confecciona toda la ropa de su marca, Ranger. Prefiere trabajar con piel y cloqué, mientras que las sedas y las gasas son los tejidos que más le cuestan.

Pepón Nieto

Actor con una extensa carrera en televisión, cine y teatro, llega al taller sin experiencia con la aguja, pero con mucho humor y ganas de aprender. Ha recibido importantes reconocimientos por su trayectoria y afronta el concurso con un objetivo sencillo: aprender sin romper la máquina y llegar lo más lejos posible. Apasionado de la moda, conserva una camiseta de la firma que creó junto a un amigo y David Delfín, a quien conoció desde la infancia.

Silvia Marty

Actriz formada en interpretación y danza, ha desarrollado su carrera en televisión, cine y teatro. Aunque creció rodeada de máquinas de coser en la empresa textil de su familia, nunca había cosido hasta ahora. Participa en el programa como homenaje a sus padres y ha comenzado a formarse con trabajadoras del taller y un profesor particular. Defiende un estilo natural, mediterráneo y atemporal, impulsa su propio proyecto de moda, Les Rousses, y siente predilección por los vestidos de verano y el lino.