¿Qué artistas actuarán en la celebración de la Selección Española en Cibeles?

Ha sido un fin de semana repleto de emociones, de eso no cabe duda. Pero, afortunadamente y para inmensa alegría de los españoles, la Selección Española de Fútbol ha sido la ganadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de 16 años, nuestro país vuelve a coronarse como el rey absoluto en el fútbol y lo hace de la mano del trofeo, una nueva estrella en su camiseta y el cariño de millones de aficionados. Pues, efectivamente, muchos países manifestaron su apoyo al equipo español en la ardua final contra Argentina. Y así, tras mucho luchar y nunca rendirse, La Roja ha vuelto a escribir su nombre en la historia.

Teniendo esto en cuenta, lo menos que se puede hacer es celebrarlo. Desde que se proclamó la victoria, todo el país ha salido a la calle para celebrar este acontecimiento histórico. Pero, ahora, toca hacerlo junto a los grandes protagonistas. La Selección Española de Fútbol aterriza en España este lunes 20 de julio, y lo hará con el trofeo en mano. De esta manera, el objetivo es festejar como es debido y estar presente en los actos que corresponden como ganadores. Pues, recorrerán varias calles de Madrid.

¿Qué artistas actuarán en la celebración de la Selección Española?

Así pues, tal y como se ha estipulado, los jugadores estarán en el Palacio de Comunicaciones, en la Cibeles, a partir de las 18.00 horas. Los asistentes podrán acceder, pues la entrada es libre y completamente gratuita, hasta completar el aforo. De esta manera, también podrán disfrutar de las actuaciones musicales de varios artistas.

La Cadena SER ha desvelado que las estrellas que se encargarán de amenizar el encuentro no dejarán indiferente a nadie. Pues, a partir de las 19:00 horas, Arde Bogotá se subirá al escenario para entonar algunos de sus temas. Eso sí, lejos de quedar aquí, el medio de comunicación ha informado que a ellos se unirán Viva Suecia, Lola Índigo, Ana Mena y, como no podía ser de otra manera, Aitana. Pues, como bien es sabido, la canción Superestrella ha estado siempre presente en las victorias de la Selección Española de Fútbol.

Un encuentro donde las emociones prometen no faltar en ningún momento. Pues, ya lo avisan. Habrá muchas sorpresas. Para saber lo que ocurrirá, hay que estar muy atento a los canales de RTVE, especialmente a La 1 de Televisión Española, pues ahí se podrá seguir la cobertura en directo. Por otro lado, respecto al recorrido, se ha comunicado que está previsto ir desde el Palacio de la Zarzuela por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará el desfile.

Lejos de quedar aquí, se continuará por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova. Luego, seguirán por Jorge Juan, Goya y Serrano, atravesarán la Plaza de la Independencia, la Puerta de Alcalá y continuarán por Alfonso XII hasta la calle Montalbán. Sin lugar a dudas, un día que siempre recordaremos.