¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 20 al 22 de julio de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados muy variado, que combina el mundo taurino, la interpretación, la música y el periodismo, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de ‘AlaZ’. Todos ellos son conocidos de sobra por los espectadores, habiendo sido grandes figuras del toreo, de la interpretación y del mundo de la televisión, dando siempre mucho que hablar en los últimos tiempos con sus reivindicaciones. Javier y David continúan sin que nadie les pueda mover de su sitio y el madrileño ya ha pasado de los 100 programas de permanencia.

Óscar Higares, del ruedo a los platós de televisión

Óscar Higares llega al concurso con una de las trayectorias vitales más singulares del panorama televisivo español. Nacido en Madrid en el seno de una familia de gran tradición taurina, fue matador de toros durante más de dos décadas, llegando a salir por la puerta grande de Las Ventas. Tras su retirada de los ruedos, Higares se reinventó como actor y rostro televisivo, siendo su paso por MasterChef Celebrity uno de sus grandes momentos en los últimos años. Le hemos podido ver en series como Mercado central y Entrevías.

Xenia Tostado, de la polémica por Daniel Sancho a ‘Sueños de libertad’

La actriz catalana Xenia Tostado, inolvidable para toda una generación por su papel de ‘La Vane’ en Sin tetas no hay paraíso, visita el plató tras su reciente reincorporación a la ficción con Sueños de libertad, donde da vida a Beatriz Lejana, la exesposa de uno de los personajes centrales de la serie. Con una carrera que incluye también títulos como La cocinera de Castamar o Física o Química, Tostado regresa con fuerza a la televisión tras varios años más alejada del foco mediático.

La pareja de Rodolfo Sancho ha tenido que hacer frente en los últimos años a la persecución que ha sufrido tras conocerse el crimen cometido por Daniel, su hijastro, en Tailandia. Desde hace años vivía alejada de los platós por estar centrada en criar a su hija, pero en 2026 comenzó a trabajar en la ficción de Antena 3 que lidera las tardes.

Tania Llasera, comunicadora todoterreno

Tania Llasera aporta al concurso su verdadera personalidad como presentadora y comunicadora, habitual de la radio, la televisión y los pódcast de actualidad, donde no rehúye ningún tema de conversación, desde la moda hasta los fenómenos paranormales. Como ya te contamos en Happy FM, es amiga de la médium Anne Germain y no ha dudado en salir en su defensa.

Javi Mora, un habitual de las ficciones diarias

Completa el cuadro de invitados el actor Javi Mora, con una amplia trayectoria en series como Toy Boy, La Promesa, Amar es para siempre o La otra mirada, además de su paso por el cine con títulos como La madriguera. Su presencia confirma la buena sintonía habitual entre el elenco de las ficciones diarias de sobremesa y el concurso de Antena 3.

Javier y David, con la vista puesta en AlaZ

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’. Con la ayuda de Óscar Higares, Xenia Tostado, Tania Llasera y Javi Mora, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.