Tania Llasera, contra Broncano por su obsesión por hablar de sexo: «Nos metes presión»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Tania Llasera se ha convertido en una de las presentadoras más queridas y reconocidas de nuestro país. En la actualidad, se encuentra inmersa en conducir un pódcast llamado Upeka, que se define como un lugar «donde el entrenamiento conecta con el bienestar». En una de las nuevas entregas de este proyecto, Tania Llasera tuvo la oportunidad de hablar sobre diversas cuestiones con Mónica Branni, sexóloga y asesora de parejas, y Arantxa Coca, experta en terapia de pareja y comunicación. En plena charla, la presentadora de este pódcast no dudó un solo segundo en hacer mención a la segunda de las preguntas clásicas que, en cada entrega, formula David Broncano a sus invitados de La Revuelta.

«Cuánto dinero tienes en el banco, que eso me la repampinfla, pero lo del sexo siempre me quedo como loca», comentó Tania Llasera a Mónica Branni y Arantxa Coca. Esta última no dudó en empezar a responder: «La gran pregunta. Es una pregunta torturadora», alcanzó a calificar. La presentadora no dudó un solo segundo en dirigirse al jiennense: «Broncano, nos metes presión desde La Revuelta». Y fue mucho más allá: «Vosotras como sexólogas, como especialistas, ¿qué pensáis?». La primera en responder con contundencia fue Mónica Branni: «Yo lo primero que pienso es que el sexo se ha tan distorsionado y tan sobredimensionado que se ha vuelto un medidor de status symbol, de poder social, de, digamos, validación. Entonces, cuantas más veces tienes sexo, más cool eres. Y yo pienso: ‘¿Por qué tanto interés?’».

Lejos de que todo quede ahí, la sexóloga no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Claro, lo que hace interesante esta pregunta no es tanto la respuesta, sino que es toda la intriga, el morbo y el significado que se le da a la misma pregunta. No hay unos números, una cantidad que nos diga ‘esta pareja es saludable, esta pareja tiene buen sexo’», comentó en el mencionado pódcast.

Después de escuchar a Mónica Branni, Arantxa Coca no tuvo reparos a la hora de dar un consejo a todos aquellos rostros conocidos que ponen rumbo a La Revuelta y, por ende, se ven en la tesitura de responder a las dos preguntas clásicas del programa. «Hay que negarse a contestar», aseguró.

Un comentario que no pasó desapercibido para Tania Llasera. «¿Hay que negarse a contestar?», preguntó la conductora del pódcast. Arantxa Coca fue más allá a la hora de explicar a qué se refería: «Hay que negarse a contestar. La pregunta tiene trampa porque es la segunda, viene detrás de una pregunta de poder, que es el dinero».

Y añadió: «La han puesto al mismo nivel de un elemento de poder. Luego te pongo el sexo y tenemos que dar ese estatus. Hay que negarse y hay que decir ‘bueno, las que acordemos y queramos en cada momento mi pareja y yo’», expresó. Sin duda, una reflexión que, a buen seguro, no ha pasado desapercibida para los oyentes de Upeka.