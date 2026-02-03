Leiva evita las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’ con un desnudo integral: «Vaya golpe me he llevado»
El artista lo ha vuelto a hacer
Este lunes 2 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de la semana de La Revuelta, programa presentado por David Broncano. Tras la visita de Vanesa Romero el pasado jueves, las puertas del mítico Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a uno de los cantantes más reconocidos en nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Leiva. El artista acudió al programa para promocionar Hasta que me quede sin voz, un documental que aborda a la perfección los problemas de canto que sufre el cantante por culpa de una cuerda vocal. Antes de dar detalles sobre este proyecto, Leiva quiso sorprender al presentador de La Revuelta de una forma sorprendente: con el ‘primer videoclip’, que grabó cuando tenía aproximadamente 10 años. «Es un vídeo lo suficientemente bochornoso para que sea un regalo para vosotros porque tengo mucho cariño a este programa», expresó.
Lejos de que todo quede ahí, explicó que esa secuencia fue grabada con unos amigos en un conocido centro comercial de Madrid. «Es un material muy fuerte», continuó explicando Leiva, y añadió: «Es el resultado del primer videoclip de toda mi carrera». Poco después, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron ver en imagen al cantautor junto a sus amigos bailando Black or White, uno de los grandes éxitos de Michael Jackson. Después de esta sorpresa, Leiva adelantó al jiennense que, en esta ocasión, no había traído una fotografía desnudo, algo que ya era habitual en él. Pero la realidad era otra, puesto que, cuando la entrevista estaba llegando a su fin y David Broncano estaba a punto de hacerle las preguntas clásicas, Leiva fue más allá. ¿De qué forma? Sacando una fotografía en la que aparece completamente desnudo. ¡Había vuelto a cumplir con su curiosa tradición!
En esta ocasión, en la imagen en cuestión, podíamos ver al artista completamente desnudo junto a su madre. Como curiosidad, se podía ver cómo el miembro de Leiva estaba tapado con la cara de David Broncano. Algo que dejó al presentador de La Revuelta completamente noqueado: «Vaya golpe me he llevado», reconoció, mientras mostraba la imagen a cámara.
Por si fuera poco, el jiennense no tuvo reparos a la hora de hacer hincapié en que, en la imagen, «parecía que tenía papada». En realidad es que Leiva no había cubierto por completo su miembro, sino que había una pequeña parte que sobresalía. De ahí la peculiar apreciación que había querido hacer el jiennense. Tras este comentario, y como era de esperar, el público que se encontraba en el Teatro Príncipe Gran Vía estalló en risas.
Poco después, el artista explicó la historia de esa fotografía, y es que reconoció que su pareja le hizo una fotografía junto a su madre completamente desnudo. Algo que suele ser «muy habitual» en su familia. Gracias a este gesto, tan inesperado como sorprendente, David Broncano no tuvo dudas a la hora de considerar que «convalidaba» tener que responder a las dos preguntas clásicas de La Revuelta.
Temas:
- Televisión Española (TVE)