Vanesa Romero descoloca a Broncano en ‘La Revuelta’ con un regalo íntimo: «Nunca lo he usado»

El pasado jueves 29 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Chenoa, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Vanesa Romero. En esta ocasión, la que diese vida a Raquel Villanueva en la mítica ficción La que se avecina no dudó un solo segundo en pasarse por el programa que se emite de lunes a viernes en la cadena principal de RTVE para presentar su cortometraje, que lleva por título Sexo a los 70. Es importante tener en cuenta que este proyecto no ha dejado indiferente a nadie, hasta tal punto que está nominado a los Premios Goya en la categoría de Mejor corto de ficción.

Como no podía ser de otra manera, Vanesa Romero se sinceró sobre muchas cuestiones que tienen estrecha vinculación con el proyecto, en el que se trata sobre el sexo a partir de determinada edad. «Era un tema tabú y qué mejor forma para tratarlo que la comedia», explicó la invitada de La Revuelta en la entrega del pasado jueves. Pero no todo quedó ahí, puesto que no dudó un solo segundo en aprovechar su paso por el programa presentado por David Broncano para ir mucho más allá: «Muchas veces nos olvidamos de nuestros mayores y ellos también tienen sus necesidades. Hay fuego, hay deseo, hay ganas de tener contacto, de relacionarse. De eso va el corto». Lo que el jiennense no esperaba era verse sorprendido por los regalos que le traía su invitada. Entre ellos, una caja de preservativos y un lubricante. Algo que, inevitablemente, ha desatado las risas entre los allí presentes.

Eso sí, David Broncano sorprendió al hacer una confesión: «Yo nunca he usado lubricante», reconoció. Acto seguido, preguntó si era mejor echarlo en el pene o en la vagina. «No discrimina, pone que donde quieras», añadió, sin dejar de lado el humor. Poco después, el jiennense aprovechó esta conversación para formular las dos preguntas clásicas.

Como era esperar, debido al nombre del cortometraje que quiso presentar a los espectadores de La 1 de Televisión Española, Vanesa Romero no tuvo reparos a la hora de centrarse mucho más en dar respuesta a la segunda de ellas. Recordemos que es la que tiene relación con las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días.

«El mes ha sido un poco complicado porque con toda la promoción no he parado de viajar. El tiempo justo, entonces mi chico que está en Barcelona y que hacemos Tetris para vernos», comenzó explicando la invitada de La Revuelta para este jueves. Acto seguido, quiso ir mucho más allá a la hora de responder: «Es cierto que intentamos vernos una vez a la semana entonces si nos hemos visto cuatro veces al mes haz cálculos. No tanto como a mí me gustaría, pero bien. De momento estoy contenta», reconoció.