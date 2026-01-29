Chenoa descoloca a Broncano en ‘La Revuelta’ con su respuesta a la pregunta sexual: «Estoy a mi bola»
La presentadora de 'The Floor' se sinceró al respecto
El pasado miércoles 28 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Javier Ambrossi, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Chenoa que, tan solo unos minutos después, estrenaría la segunda temporada de The Floor. Debemos tener en cuenta que la mallorquina está en uno de los mejores momentos a nivel profesional, puesto que no solamente es conductora de este concurso, sino también de otros programas como Operación Triunfo (Prime Video), Dog House (La 1) e, incluso, dimos la bienvenida al 2026 junto a ella y Estopa en las Campanadas. Así pues, el jiennense quiso presentarla de una forma muy especial: «Estamos muy contentos de darle la bienvenida a una de las personas que conocen el 93% de los españoles».
Lo que ni tan siquiera imaginaba, es que su invitada en La Revuelta tenía preparada una sorpresa para su entrada. ¿A qué nos referimos? A que llegó al escenario del Teatro Príncipe Gran Vía acompañada de su perrita Cloe, que la adoptó hace aproximadamente un año. «Es mi vida entera», reconoció la artista. Poco después, durante la entrevista, quiso desvelar cómo han sido estos meses en los que no ha dejado de trabajar, y lo ha hecho en proyectos que verdaderamente le apasionan. Por si fuera poco, también dio detalles de lo que los espectadores de La 1 de Televisión Española iban a poder ver en la segunda temporada de The Floor, que se estrenaba esa misma noche. En un momento dado de la charla, y como era de esperar, David Broncano aprovechó para hacer las preguntas clásicas a Chenoa.
Respecto a la primera de ellas, la que tiene estrecha relación con el dinero, la cantante quiso ser muy cauta: «No lo calculo, soy una ignorante con iniciativa», reconoció. Eso sí, en la pregunta de las relaciones sexuales mantenidas en los últimos 30 días, Chenoa sí que quiso profundizar en la respuesta. ¡Y de qué forma!
«Cero patatero», comenzó explicando, bajo la atenta mirada de David Broncano. Acto seguido, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Es que estoy muy concentrada, estoy en mi bola». Un comentario que no pasó desapercibido para el presentador de La Revuelta: «¿Concentrada en qué?».
Ella no tardó en expresar a qué se refería: «Pues ahorrando energía. Para trabajar, para hacer las cosas bien. Soy como Rosalía que decía que tenía un celibato de esos». El jiennense no dudó en reaccionar: «Eso fue más trola que vamos», aseguró, respecto a la respuesta que dio la intérprete de La Perla cuando visitó el programa.
«Yo te soy sincera: cero patatero. Estoy muy bien ahora», insistió la presentadora de The Floor, mientras que Broncano fue mucho más allá: «Respeto tu posición, pero a veces sirve y ayuda un poco, desestresa». Aun así, Chenoa se sinceró: «Hago deporte, mucho, cuatro veces por semana. Me pongo YouTube, quito la mesa del salón y tengo unas pesas».
Acto seguido, aprovechó la ocasión para hacer una importante reflexión: «Estoy hasta las narices de que a los que hacemos deporte en casa, vengan listo de turnos y digan: ‘Con eso no te va a bastar’. Menos es nada, así que si hacéis 20 minutitos, pues eso», aseguró, completamente convencida.
