El pasado martes 27 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita del elenco de Aída y vuelta, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a Javier Ambrossi, uno de los presentadores de Benidorm Fest 2026 junto a Jesús Vázquez, Inés Hernand y Lalachus. Poco después de que el jiennense le presentara, el director no dudó en romper el hielo a la hora de pronunciarse sobre su sonada ruptura con Javier Calvo. Todo comenzó cuando hizo saber lo siguiente al presentador de La Revuelta: «No tengo barreras para nada, me puedes preguntar de lo que quieras». Eso sí, reconoció sentirse algo inseguro al ser la primera vez que acude solo al programa de Broncano. Fue entonces cuando aprovechó su paso por el teatro para mandar un mensaje de agradecimiento a su ex pareja.

«Quiero mandarle un beso a Javi, porque yo puedo estar aquí y presentar el Benidorm Fest gracias a que él está montando la película», aseguró, dando a entender que, a pesar de la ruptura, tiene buena relación con Javier Calvo. Fue entonces cuando dio más detalles sobre este punto y final a su relación sentimental, después de tantos años. «Seguimos trabajando juntos, pero a veces uno se desenamora», comenzó explicando el presentador de Benidorm Fest 2026. Además, reconoció que ‘la crisis de los 40’ tuvo bastante que ver en esta decisión: «A principios del año pasado, me dio un ataque de ansiedad fuerte en el cumpleaños de Javi. Empecé a plantearme hacer más cosas solo», explicó. Acto seguido, el director no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Yo ya no sabía quién era yo, ni dónde acababa él y dónde empezaba yo», reconoció.

Pero no todo quedó ahí, puesto que continuó tirando de sinceridad a la hora de explicar los motivos de la ruptura: «No teníamos espacio para nada y empezó a poder con mi salud mental. Trabajábamos juntos, vivíamos juntos, compartimos amigos y hubo un momento que sentía que tenía que hacer algo yo solo». Y no solamente él estaba en ese punto, sino también Javier Calvo.

Así pues, cuando el presentador de Benidorm Fest 2026 comenzó a hacer cosas solo y a conocer a gente nueva, «se abrió una nueva puerta y ya no había paso atrás». Al sentirse él en «otro momento vital», ambos estuvieron de acuerdo en poner punto y final a su relación sentimental. A pesar de esto, lo cierto es que Javier Calvo continúa siendo «un mejor amigo y un compañero de trabajo maravilloso».

«Nos unen muchísimas cosas, no solo una amistad… Pero nos apetece conocer a otras personas», comenzó explicando el invitado de La Revuelta. Es por eso que, después de todo y tras ese punto de inflexión que ambos vivieron, eran conscientes de que estaban tomando la decisión correcta, por lo que no hubo marcha atrás: «Lo tenemos claro y somos bastante optimistas», declaró, sin perder la sonrisa.