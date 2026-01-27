El pasado lunes 26 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. En esta ocasión, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a gran parte del reparto de Aída y vuelta, la película que recupera esa mítica serie que, desde luego, marcó a toda una generación. Junto a Paco León se encontraban los actores Carmen Machi, Miren Ibarguren, Melani Olivares, Canco Rodríguez, Eduardo Casanova, Pepa Rus y Secun de la Rosa. Juntos, han querido presentar la película Aída y vuelta, que verá la luz el próximo 30 de enero. Durante la entrevista, y como no podía ser de otra manera, David Broncano ha querido preguntarles por cómo están yendo los días previos al estreno de este proyecto. Fue entonces cuando Paco León reconoció que están recibiendo muchísimas críticas, especialmente por parte de los seguidores de la serie original.

A pesar de todo, lejos de mostrarse indignado, el director de Aída y vuelta tiró de ironía para lanzar una importante reflexión al respecto: «Los haters son fans en un mal día». Por si fuera poco, explicó que gran parte de esas críticas vienen dadas por el enorme cariño que siente el público por esta exitosa serie: «Hay mucha gente que quiere tanto a la serie que dice: ‘pero ¿qué habéis hecho? Le habéis dado la vuelta a la cámara’». Al fin y al cabo, este filme no es una continuación como tal de la ficción, sino una forma muy curiosa de jugar entre la ficción y la realidad, puesto que gira en torno al rodaje de un capítulo ficticio de Aída. Es decir, cómo habría sido ese episodio si la historia hubiera seguido su curso. Por lo tanto, estamos ante una propuesta de lo más arriesgada, qué duda cabe.

Es por eso que, aprovechando su paso por La Revuelta, Paco León ha querido hacer hincapié en que su intención no ha sido, ni mucho menos, traicionar la más pura esencia de la serie sino, en cierto modo, rendirle homenaje. «Es como el último capítulo de Aida que nunca pasó», explicó. Aun así, para muchos, ese giro resulta bastante incómodo, tal y como ha explicado el propio director.

«No quieren ver nuestra mierda, quieren ver los personajes», aseguró, pero ha dejado algo claro: “Van a ver cómo hacemos nosotros a los personajes”. Por lo tanto, a pesar de ser una propuesta de lo más arriesgada, Paco León tiene claro que está más que satisfecho con el resultado: «La película ha salido bonita. Te ríes, piensas y te emocionas».

Lejos de que todo quede ahí, ha dado a conocer uno de los detalles más sorprendentes de este proyecto. Al final de la película, aparece un código QR que brinda la opción de poder acceder al capítulo completo de Aída, y hacerlo desde casa: «Ese capítulo lo vamos a regalar», explicó. Todo ello mientras desveló que este proyecto no está pensado únicamente para los más fieles seguidores de la exitosa serie.

«Tiene otra virtud: quien no haya visto Aida también la puede disfrutar. No hace falta que la hayas visto para pasarlo bien», confirmó Paco León, durante su paso por La Revuelta junto al resto de compañeros de Aída y vuelta. Así pues, es un hecho que, a pesar de las críticas recibidas y que probablemente recibirá tras su estreno, el director de este filme está más que satisfecho con el resultado.