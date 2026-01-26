Quién es Canco Rodríguez: su edad, su mujer, de dónde es y a qué se dedica ahora el actor de ‘Aída’

Canco Rodríguez es uno de los actores más conocidos y queridos de nuestro país, especialmente tras su mítico papel de Barajas, en la serie Aída. En ella saltó a la fama gracias a los capítulos que cada semana veían casi cinco millones de personas en Telecinco. Aunque de su carrera se sabe mucho, lo cierto es que tras la serie no ha dejado de trabajar, siendo el teatro donde más tiempo ha pasado. En lo personal ha sabido mantener su vida privada lejos de los medios, pese a que durante mucho tiempo ha sido una de las personas más famosas de nuestro país. Además, debutará como concursantes del talent DecoMasters, haciendo pareja junto a Eduardo Casanova. Ambos tendrán que enfrentarse a las parejas formadas por Eduardo Navarrete y la Terre, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín; y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, entre otros.

Nació en Málaga en el año 1977 y, antes de decantarse por el mundo de la interpretación, comenzó a estudiar la carrera de Periodismo, aunque a la vez estuvo formándose en su otra gran pasión y por eso se formó en Arte Dramático. Al descubrir que esa era su vocación, decidió mudarse a Madrid, para seguir formándose como actor y comenzar a trabajar en este complicado mundo.

Aunque no ha parado de trabajar en películas y series, sus primeros papeles fueron como secundario y episódico en títulos como Manolo y Benito Corporeision, La Fiesta, Los Serrano u Hospital Central, no fue hasta 2005 cuando comenzó con un papel fijo en Aída, la serie que fue secuela de otra comedia mítica como fue 7 Vidas.

En ella, aunque comenzó con un discreto papel como amigo de Luisma, hermano de la protagonista, con el paso de las temporadas, su personaje de Barajas fue ganando peso en las tramas, hasta que saltó a ser uno de los principales de la serie en sus temporadas finales.

En paralelo le hemos podido ver en películas como Fuga de cerebros, Cuerpo de élite, Hotel Bitcoin y Operación Camarón. Pero el teatro es otra de sus grandes pasiones, por eso ha participado en numerosos espectáculos, como The Hole. En 2025 se reunió con sus ex compañeros de Aída, menos Ana Polvorosa, para rodar Aída y vuelta, película basada en la vida de los actores de la mítica serie de Telecinco y que se podrá ver desde febrero de 2026 en cines.

La pareja de Canco Rodríguez

Aunque no se esconde, el actor ha sabido mantener su vida privada lejos de los focos. Está casado desde el año 2017 con Marta Nogal, una bailarina y coreógrafa con la que ha sido padre de un niño al que han llamado Hiro, nacido en 2021, un nombre elegido por la gran pasión que ambos tienen por Japón. Su traducción al castellano sería ‘amplio o grande’, siendo uno de los más populares en el país nipón.

Además, es un gran apasionado de la música, siendo habitual verle disfrutando de conciertos y grupos de rock, estilo del que es muy fan. Aunque también ha tratado de aprender a tocar la batería y el saxo, donde sí ha demostrado moverse muy bien es como cantante.

Algunos ya conocían su voz gracias a su obra, titulada El rock & roll ha muerto, que él mismo ha creado y de la que es protagonista. Pero dónde más le pudimos ver demostrar sus habilidades fue en Tu cara me suena, cuando sorprendió con su gran voz, aunque todos esperaban que ganase su bis cómica.