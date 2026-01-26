Quién es Belén López: su edad, su pareja actual, de dónde es y a qué se dedica

No es ningún secreto que Belén López, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las actrices más consagradas del mundo de la interpretación en nuestro país. De hecho, no solamente hemos podido verla brillar en numerosas series de éxito como es el caso de Amar es para siempre o Mar de plástico, sino que también ha formado parte de numerosos programas de televisión como es el caso de MasterChef Celebrity y más recientemente Decomasters. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera de Belén López, pero también para adentrarnos de lleno en numerosos datos personales, como son su edad, su pareja actual, de dónde es y su nombre completo.

La trayectoria profesional de Belén López

Nacida en marzo de 1970 en Sevilla, desde muy temprana edad, Gloria de Belén López mostró una vocación artística. Tanto es así que no dudó en formarse en interpretación en el Centro Andaluz de Teatro. Poco después, dio sus primeros pasos en este sector, formando parte de varias producciones televisivas que arrasaron en los 90.

Eso sí, el gran público no comenzó a reconocerla hasta que participó en diversas series de televisión que no solamente tuvieron gran repercusión en España, sino también en Latinoamérica. Entre ellas, destacan Motivos personales, Pelotas, Luna, el misterio de Calenda, Amar es para siempre o, incluso, Mar de plástico. No podemos dejar de mencionar el excepcional trabajo que hizo en otras producciones como son Operación Marea Negra o, incluso, Caronte.

En cuanto al cine, la sevillana también ha destacado por tener una trayectoria brillante. Entre los títulos a destacar, se encuentran 15 años y un día y Adú, entre otros tantos. No podemos dejar de mencionar que, más allá del mundo de la interpretación, Belén López ha formado parte de diversos concursos de televisión. Entre ellos, MasterChef Celebrity y, más recientemente, Decomasters. Ambos proyectos emitidos en La 1 de Televisión Española.

Su vida personal

A pesar de ser una reconocida actriz, lo cierto es que la andaluza siempre ha preferido mantener su vida personal al margen. Eso sí, diversas cuestiones sí que han trascendido. Entre ellos, que no tiene hijos. En cuanto a lo sentimental, sí que mantuvo un noviazgo con Miguel Ángel Silvestre, a quien conoció en 2005 durante el rodaje de Motivos personales. Aunque la ruptura se produjo en 2011, los dos conservaron una bonita amistad.

Cabe destacar que, desde 2016, la sevillana comparte su vida con Añil Fernández, reconocido productor, músico y compositor. En 2024, durante la celebración del 50 cumpleaños del gran amigo de ambos Paco León, la pareja no dudó un solo segundo en ‘simular’ cómo sería su boda. Tanto es así que se atrevió a vestirse de blanco. ¡Fue espectacular!

Por si fuera poco, es muy importante mencionar que la actriz utiliza sus perfiles en redes sociales para compartir, principalmente, cuestiones profesionales. Eso sí, también hace un hueco a su profundo amor por los animales, así como dar a conocer su implicación en un gran número de causas solidarias.