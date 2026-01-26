Quién es Raquel Meroño: su edad, pareja actual, sus hijas y a qué se dedica ahora

Raquel Meroño, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las figuras públicas más consagradas de la televisión. Debido a su talento y su naturalidad, la modelo y actriz ha sabido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Un claro ejemplo lo encontramos en su paso por las cocinas de MasterChef Celebrity, donde consiguió alzarse con la victoria. Ahora, junto a Belén López, ha querido adentrarse en un nuevo reto televisivo como es Decomasters. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a su carrera, pero sin dejar de lado numerosos aspectos que tienen estrecha vinculación con el ámbito personal, como son su edad, su pareja, si tiene hijos y de dónde es, entre otras cuestiones.

La trayectoria profesional de Raquel Meroño

Nacida en enero de 1974, dio sus primeros pasos profesionales en su Madrid natal. Antes de consolidarse como actriz, Raquel destacó especialmente en el mundo de la moda. Su carrera profesional comenzó a los 16 años como modelo, pero compaginó sus estudios de Periodismo con trabajos esporádicos en televisión y publicidad. Es más, sus primeros pasos en la pequeña pantalla fueron como azafata del concurso Uno para todas. Con posterioridad, trabajó en Pelotas fuera y fue miembro del jurado de Menudas estrellas.

A pesar de todo, el gran punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de la serie Al salir de clase, lo que le brindó la posibilidad de colarse en los hogares de millones de espectadores. Tras este éxito, continuó desarrollando su faceta interpretativa, formando parte del elenco de numerosas y exitosas series como son Hospital Central, Yo soy Bea o, incluso, Servir y proteger.

Uno de los instantes más destacados de su trayectoria de la mano de MasterChef Celebrity, concurso en el que se proclamó ganadora. Cabe destacar que su paso por el programa no solamente sorprendió a los miembros del jurado, sino también a la audiencia. La actriz no dejó indiferente a nadie por su talento en la cocina, pero también por su disciplina y creatividad. Recientemente, se ha confirmado su participación en Decomasters junto a la también actriz Belén López.

Su vida personal

A diferencia de su trayectoria profesional, lo cierto es que su ámbito personal siempre ha destacado por la discreción. Aunque hemos podido ver a la madrileña en numerosos medios de comunicación y alfombras rojas, siempre ha optado por mantener su intimidad al margen. Tanto es así que no suele exponer en exceso a su círculo más cercano en redes sociales. Se sabe que estuvo casada con Santi Carbones y, en la actualidad, mantiene un noviazgo con Juan Sánchez.

En cuanto a la maternidad, es madre de dos hijas, Daniela y Martina, con quienes comparte su día a día. Algo que se puede apreciar en diversos vídeos que comparten en redes sociales. Cabe destacar que, en numerosas entrevistas, Raquel siempre se ha sincerado sobre la importancia que ha tenido para ella compaginar su trabajo con el tiempo dedicado a sus hijas, a quienes siempre ha tratado de proteger del interés mediático.