Jesús Vázquez para los pies a Broncano en ‘La Revuelta’: «Deja ya Telecinco»

El pasado martes 13 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Sara García, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía abrieron sus puertas para recibir a Jesús Vázquez. El presentador ha dado el salto a RTVE después de 25 años vinculado a la cadena de Fuencarral, donde ha presentado un sinfín de programas como es La Voz, Factor X, Allá Tú o, recientemente, Bailando con las estrellas. «Yo acabé en diciembre el último programa y quería un cambio. Ya está. Se acabó el contrato un poco antes, eh, pero hice ese programa fuera de contrato, por buen rollo», comenzó explicando el gallego, refiriéndose a Bailando con las estrellas. Poco después, el presentador de Benidorm Fest 2026 quiso entregar al jiennense los regalos que había traído. «¿Qué son? ¿Son cosas de Telecinco?», preguntó.

Dadas las circunstancias, a Jesús Vázquez no le quedó más remedio que parar los pies a Broncano: «Deja ya Telecinco». Como era de esperar, el presentador de La Revuelta hizo caso omiso a la petición de su invitado, puesto que quiso saber más detalles sobre su salida de la cadena principal de Mediaset: «¿Cómo fue el último día allí en Telecinco?». Aun así, el gallego se negó a dar más detalles al respecto. Eso sí, durante su paso por La Revuelta, se animó a aceptar uno de los retos míticos del programa, y era que todos vieran la galería de fotos de su teléfono móvil. Lo que ni tan siquiera imaginaba es que, sin querer, fuese a mostrar la captura de pantalla del bajo dato de audiencia que obtuvo Allá Tú, tras el adiós de Agárrate al sillón. Recordemos que la nueva etapa, presentada por Juanra Bonet, solamente obtuvo un 7.5% de cuota de pantalla y 774.000 espectadores.

«Esa no, que es recochineo», espetó Jesús Vázquez, visiblemente avergonzado y pidiendo que no se mostrara la pantalla de su teléfono móvil. E insistió: «Es mucho recochineo». David Broncano no pudo contener la risa, lo que provocó que el gallego fuese más allá: «De verdad, que va a tener consecuencias para mí».

A pesar de todo, para tratar de limar asperezas, el presentador de Benidorm Fest 2026 aprovechó su paso por La Revuelta para mandar un saludo al equipo de Allá Tú, programa del que fue conductor durante muchos años: «Que os vaya muy bien, ánimo», aseguró, mirando a cámara. Por si fuera poco, no dudó en ir mucho más allá: «Lo digo en serio».

Lejos de que todo quede ahí, Jesús Vázquez se pronunció sobre este concurso que ha presentado durante tantos años: «Amo ese programa, me ha dado la vida. Parte de mi carrera es gracias a él». Debemos recordar que, desde que se estrenó en 2004, Allá Tú ha vivido hasta cuatro etapas, divididas entre Cuatro y Telecinco, siendo el de Ferrol su presentador durante un total de nueve años. ¡Algo realmente sorprendente! Por lo tanto, es normal que tenga mucho cariño a ese equipo que ha estado a su lado durante tanto tiempo.