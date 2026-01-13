Sara García se sincera en ‘La Revuelta’: «A mucha gente le gustaría ser astronauta, pero…»

El pasado lunes 12 de enero, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de la primera entrega de La Revuelta de esta semana. De esta forma, fueron testigos de cómo tanto David Broncano como su equipo recibieron a Sara García Alonso en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Debemos tener en cuenta que la joven cuenta con un título verdaderamente espectacular, como es el de ser la primera mujer española astronauta. Y todo desde que, en 2022, se convirtió en miembro de la reserva de la Agencia Espacial Europea y, por ende, comenzase a entrenar para poder ir al espacio. Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. Pero no todo queda ahí, puesto que Sara García estudió Biotecnología, especializándose, a su vez, en Biología Molecular del Cáncer e Investigación Traslacional. Una experiencia que el presentador de La Revuelta no quiso dejar escapar, para poder preguntarle diversas cuestiones relacionadas con este sector.

Pero no todo quedó ahí, puesto que Sara García aprovechó su nuevo paso por La Revuelta para hacer hincapié en lo importante que era llevar gafas certificadas para poder disfrutar del próximo eclipse solar, que se producirá el 12 de agosto de este mismo año. Es más, podremos verlo desde la Península Ibérica, por lo que estamos ante un hecho verdaderamente histórico: «No ocurría uno desde 1905». En un momento dado de la entrevista, como suele ser habitual en el programa que se emite de lunes a jueves en La 1 de Televisión Española, David Broncano quiso hacer las preguntas clásicas a su invitada. «Astronauta que trabaja de investigadora y que recibe su salario como investigadora, no como astronauta. Y piloto por amor al arte, que me lo tengo que pagar yo», explicó el presentador. Todo ello mientras Sara hizo hincapié en que «sin ciencia no hay futuro».

Acto seguido, no dudó en ir mucho más allá a la hora de dar una respuesta a la primera de las preguntas clásicas de La Revuelta: «Hay mucha gente a la que le gustaría dedicarse a esto, pero que literalmente está tan mal pagado que ni siquiera puede (…) Nadie que se meta en ciencia, en investigador, ni siquiera en la profesión de astronauta lo hace por hacerse rico, para nada».

Respecto a la vocación que siente por su profesión, Sara García no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Es por un sentimiento de servicio público, de mejorar las cosas, de mejorar el entorno que tienes a tu alrededor», comenzó explicando. Y añadió: «En el caso de la ciencia, ya no es que te hagas rico, es que necesitas la financiación para poder vivir».

En cuanto a la pregunta sobre el sexo, la invitada de La Revuelta también quiso dar una respuesta: «Este último año ha sido un año muy ajetreado. El año pasado te dije que llevaba un año casada, pero que todavía estaba de luna de miel», comenzó explicando. «Te diré que, a diferencia del eclipse de este año, mi luna de miel aún no se ha eclipsado (…) Hay que mantener los motores en marcha», bromeó.