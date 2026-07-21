Detenidos 5 venezolanos reincidentes de la banda del ‘Tren de Aragua’ por el asalto al chalé de un cirujano en León

Los cinco venezolanos de la organización criminal del Tren de Aragua detenidos formaban una célula que se dedicaba a robar en viviendas con violencia; agrediendo y amordazando a sus dueños, encañonándolos con armas de fuego. Los cinco delincuentes, cuatro hombres y una mujer, han caído en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil que arrancó tras el asalto a un chalé de un cirujano plástico en Sariegos (León).

Fue el pasado mes de enero. Allí entraron en la vivienda del cirujano apuntando a las víctimas con armas de fuego y, tras maniatarlas con bridas (dos adultos y dos menores), se llevaron un botín de 110.000 euros en joyas y dinero.

Habían estado vigilando su objetivo y estaban esperando en la puerta la llegada del cabeza de familia a plena luz del día para ejecutar el asalto. Preparados con inhibidores de alarmas y de teléfonos, entraron en tromba en el chalé y, bajo amenazas de muerte a los dos hijos del matrimonio, se llevaron un botín jugoso. Huyeron en una furgoneta robada a la que le prendieron fuego para no dejar huellas.

Detenciones de los criminales reincidentes

La investigación de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional y de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de León consiguió identificar a cuatro hombres y una mujer, todos de origen venezolano y todos delincuentes reincidentes con antecedentes en España por tráfico de drogas, robos violentos y tráfico de seres humanos.

El pasado viernes 17 de junio, el operativo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil terminó con la detención de los cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua. Uno fue arrestado en Ibiza, donde se dedicaba a la venta de drogas y tenía en su poder medio kilo de cocaína rosa y metanfetamina para vender a turistas.

Las otras detenciones han sido en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), en Carballiño (Orense), en Madrid y la mujer fue arrestada en Ciudad Real.

Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, robo con violencia en viviendas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, lesiones, robo de vehículo y tráfico de drogas.

Ahora, la investigación intenta aclarar si los detenidos, ya en prisión, están implicados en otros robos en viviendas de España, ya que han quedado al descubierto sus conexiones con otra célula de la organización que fue desmantelada en Madrid recientemente.