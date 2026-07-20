Los Mossos d’Esquadra han detenido a un joven magrebí de 18 años por matar con una botella a una anciana de 75 años, para robarle en el pueblo de Soses (Lérida). El arrestado es vecino del mismo pueblo.

Dolors había salido a pasear con su perro el pasado sábado y, cuando el animal volvió solo al pueblo, vecinos y familiares salieron a buscarla. Finalmente, a las once de la noche, descubrieron el cuerpo de la anciana en una plantación de maíz, a sólo 200 metros de distancia del centro del pueblo.

La primera inspección ocular del cuerpo de la víctima, reveló que el cadáver de la anciana presentaba evidentes signos de violencia. El agresor había atacado a la víctima usando una botella y le provocó graves cortes y contusiones.

Fuentes de la subdelegación del Gobierno avanzaron entonces que se trataría de un robo de madrugada, por lo que quedaría descartada la hipótesis de la violencia de género, aunque está todavía por confirmarse oficialmente.

El presunto asesino es un vecino

Ahora, los agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra han detenido a un magrebí de 18 años, vecino del mismo pueblo que la víctima, acusado de asesinar a la anciana.

El ayuntamiento de Soses decretó el domingo tres días de luto por el asesinato de su vecina y convocó para el mediodía un minuto de silencio en la plaza de la localidad.