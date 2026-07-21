Patricia Pardo estalla tras lo visto en la final del Mundial 2026: «Estoy muy cabreada»

El pasado domingo 19 de julio, la Selección Española de Fútbol hizo historia al vencer a Argentina en la final del Mundial 2026, logrando la ansiada segunda estrella. Como no podía ser de otra manera, se ha abierto debate sobre la dureza del juego que siempre ha caracterizado a la albiceleste, especialmente en este encuentro. Una de las que no ha dudado en mostrar su indignación ha sido Patricia Pardo, durante la nueva entrega de Vamos a ver. Aprovechando la tertulia deportiva, la presentadora de Telecinco quiso felicitar a la Selección Española de Fútbol. Eso sí, no tardó en dirigir el foco hacia el comportamiento de la actual subcampeona del mundo: «Ricardo, fuimos los reyes desde el primer momento en dominio, en control y, sobre todo, lo que para mí es lo más importante: en clase y en educación».

Lejos de que todo quede ahí, Patricia Pardo no tuvo reparos a la hora de mostrar su enfado: «Porque Argentina, yo de verdad, es que… estoy muy cabreada», reconoció en Vamos a ver. Pero no todo queda ahí, puesto que la gallega se mostró aún más contundente: «¡Hombre, por favor! Yo no sé cómo ha jugado toda la vida, pero lo de ayer fue muy feo. Eso no se hace». Ricardo Reyes, periodista deportivo de Mediaset, trató de rebajar el tono del debate para centrarse en los méritos de los chicos de Luis de la Fuente: «Más allá de los argentinos, valoremos lo que ha hecho la selección española, que fue la mejor en todo lo que podía ser lo mejor». Algo en lo que la presentadora se mostró de acuerdo.

El periodista deportivo fue más allá, haciendo balance del gran trabajo realizado por el equipo: «Una selección donde ha triunfado De la Fuente, donde el mejor portero, el mejor jugador joven, el mejor jugador del Mundial… es que no hay ni un pero». Y añadió: «Hace un mes y cuatro días estábamos con dudas y un mes y cuatro días después somos campeones del mundo».

Cristina Tárrega se quedó con el ambiente que se vivió fuera del terreno a pesar de la tensión que se vivió tras el pitido final: «Independientemente de que nosotros queramos decir ahora que si Argentina jugaba o eran agresivos, lo bonito que se ha visto en la calle; la hermandad de dos países que no dejan de sentirse hermanos y que en el campo han sido rivales, pero luego ha habido muchos abrazos entre España y Argentina».

Y añadió: «Esta mañana escuchaba a muchos comentaristas y compañeros de Argentina cómo nos felicitaban, cómo se alegraban, y eso es una parte a resaltar», afirmó. Por lo tanto, el debate destacó por la crítica de Patricia Pardo al juego que llevó a cabo Argentina en el final, pero el resto hizo hincapié en el brillante Mundial que hizo España.