El PSOE y el PNV impidieron ver la final del Mundial a los niños de un campamento de Álava

El Partido Popular ha denunciado que el udaleku -programa de campamentos de verano gestionado por las diputaciones forales- de Barria (Álava) prohibió a los niños ver la final del Mundial de este domingo entre España y Argentina y, por ello, ha pedido explicaciones a la Diputación Foral de Álava que encabeza Ramiro González, del PNV, y que tiene como delegada de Cultura y Deporte a la socialista Ana del Val Sancho.

En un comunicado, el PP ha señalado que, según han trasladado los familiares de los usuarios, tanto los niños como los padres y madres solicitaron que pudieran verlo, pero la organización se negó. El Gobierno del peneuvista Ramiro González lo conforman otros seis representantes del PNV y tres del PSOE vasco.

En este sentido, los populares han relatado que, ante la petición y queja de las familias, el Instituto Foral de la Juventud comunicó por escrito que «no se modificaría la programación por acontecimientos externos», por lo que no se permitió seguir la retransmisión del encuentro, a pesar de que en las instalaciones había televisión.

Según ha manifestado la portavoz de Cultura del PP en las Juntas Generales de Álava, Elisabeth Ochoa de Eribe, la decisión es «incomprensible y carece de sentido». «No estamos hablando de una actividad cualquiera, sino de la final de un Mundial, un acontecimiento excepcional que muchos niños de 11 y 12 años esperaban con ilusión. Era perfectamente compatible mantener las actividades programadas y ofrecer la posibilidad de que quienes quisieran pudieran ver el partido», ha manifestado, según recoge Ep.

El PP denuncia que el udaleku de Barria prohibió a los niños ver la final del Mundial y pide explicaciones a Diputación alavesa @ElisabethEribe: «Resulta difícil entender una decisión tan rígida del Instituto Foral de Juventud ante la petición de las familias» pic.twitter.com/OcFzTERehq — PP Diputación Álava (@GrupoPPAlava) July 21, 2026

De esta manera, el Partido Popular ha solicitado a través de una pregunta por escrito y otra oral en la Comisión foral de Cultura y Deporte explicaciones a la diputada foral responsable, la socialista Ana del Val Sancho, para que detalle «qué entidad gestionaba ese turno del campamento, quién tomó esta decisión y por qué se negó a los menores la posibilidad de seguir un acontecimiento deportivo de esta relevancia».

«Cuando son los propios niños y sus familias quienes lo solicitan, resulta difícil entender una decisión tan rígida. Lo razonable habría sido ofrecer una alternativa y no impedirles ver un evento único», ha asegurado Elisabeth Ochoa.

«Los radicales de siempre»

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha pedido cuentas este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por los dispositivos de seguridad desplegados con motivo de la final del Mundial de fútbol tras los ataques que sufrieron seguidores de la selección en País Vasco y Navarra.

En este contexto, Muñoz ha anunciado que su grupo intentará que la Cámara Baja condene estos ataques a través de una proposición no de ley (PNL). Además, ha avanzado la presentación de una batería de preguntas parlamentarias escritas al respecto.

«No estamos dispuestos a tolerar una violencia de esta naturaleza», ha denunciado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha cargado contra «los radicales de siempre», que han vuelto a «amenazar y violentar a la gente que específicamente quería apoyar a la selección española».

Con dicha PNL, el PP quiere que el Congreso «condene sin ningún tipo de ambigüedad estos hechos» y muestre su «solidaridad» con unas personas que fueron agredidas «única y exclusivamente por mostrar su felicidad ante el hecho de que la selección nacional de fútbol pudiese ganar el Mundial», ha enfatizado Muñoz, según informó Ep.