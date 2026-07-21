La hermana de Paredes tira de incultura para consolarse: «No tenemos la cuarta estrella pero sí las Malvinas»

La familia Paredes sigue ganando protagonismo tras la final del Mundial. En este caso, Bárbara, su hermana, quiso hacer una polémica aclaración después de la derrota de La Albiceleste: «Estamos contentos porque la verdad es que no esperábamos llegar hasta acá. Le hemos ganado a Inglaterra, entonces, no tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros».

Ambos países tienen una rivalidad muy fuerte que hace que cada partido sea especial. La Guerra de las Malvinas inició en el 1982 y terminó con el fallecimiento de 649 argentinos y 255 británicos. A día de hoy, Reino Unido mantiene una base militar en las islas y Argentina sigue reclamando la soberanía diplomática en la ONU.

» No ganamos la cuarta estrella pero tenemos las Malvinas para nosotros.» Hermana de Leandro Paredes, en Ezeiza. pic.twitter.com/ca8dgoCSth — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) July 20, 2026

Las declaraciones de la Bárbara Paredes denotan su falta de conocimiento sobre la pertenencia de la soberanía efectiva del archipiélago, puesto que afirma que el territorio ya es argentino. Sus palabras reabren una profunda herida en una cuestión profunda de identidad y nacionalidad para su país. Sin embargo, estas reclamaciones se han hecho muy populares en Argentina. Los jugadores mostraron una pancarta reclamando el territorio.

No hubo sanción por parte de la FIFA

El reglamento ante este tipo de acciones es muy claro, ya que están prohibidas las manifestaciones políticas durante el Mundial. El presidente del organismo, Gianni Infantino, tomó la decisión de abrir un expediente disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero no aplicó sanciones deportivas, algo que sí que se había hecho en casos similares.