La reflexión de Llados tras la victoria de España en el Mundial 2026: «Sigues teniendo panza»

Mientras toda España y medio planeta festejan la victoria de España en el Mundial 2026 tras una apretada final contra Argentina, hay personajes que quieren intentar que nadie sea feliz. Se podría esperar que la hinchada argentina sea la que nos intente amargar la fiesta —algunos hay, desde luego, pero son los menos—, pero hay un español que no ha dudado en utilizar el partido que ha dado la segunda estrella a ‘la Roja’ para avivar una polémica con sus palabras. El protagonista es Amadeo Llados —que ya fue protagonista de Equipo de investigación—, un supuesto gurú de las finanzas y el fitness que anima a sus seguidores a invertir sus ahorros en cursos en los que promete hacerse millonario y conseguir la libertad financiera, una frase repetida por miles de expertos que campan a sus anchas por la red. Según Llados, ningún español debería estar hoy contento o celebrando esta victoria, puesto que para él es una pérdida de tiempo.

Amadeo es famoso por sus cursos y sus frases faltonas en las que califica al 99 % de la población mundial como «panzas» y «mileuristas». Si tenemos en cuenta que su vida se basa en acudir al gimnasio y ganar miles de euros con cursos reciclados y charlas que vende a precio de oro, es evidente que para él todos debemos ser unos perdedores. Cualquiera que tuviera un poco de elegancia no lo diría así, pero la técnica de este influencer -que asegura que le ganó un duelo a Marc Márquez en el campeonato del mundo de 125 c.c por la pole en una carrera, aunque no haya pruebas de ello- es conseguir viralidad. Y todo gracias a soltar la primera burrada que se le ocurre en las redes sociales.

Las polémicas palabras de Amadeo Llados contra la victoria de ‘la Roja’

«Es curioso. Ahora de repente todo español ha ganado. Ahora todo español tiene de repente: Campeón del mundo. ¿Campeón de qué, hermano? Sigues teniendo una panza y sigues siendo pobre. No haces ni 10k al mes (refiriéndose a ganar 10.000 euros o dólares)», así empieza un vídeo mirando a cámara con su habitual todo de profesor enfadado.

Lejos de entender que hay millones de personas que se alegran por el triunfo colectivo que hace sonar el nombre de España en todo el mundo, desde su mansión en Estados Unidos critica que no haya gente que esté eternamente amargada como él: «Y tú no has ganado nada en tu vida, no has ganado ni una carrera en tu pueblo, hermano. No has ganado nada, ni siquiera en tu pueblo. ¿Qué campeón ni qué campeón, brother? Tú lo único que has hecho es perder pasta, perder tiempo y perder el fucking día. Eso es lo que has hecho».

Pese a que la final contra Argentina se ha convertido en un acontecimiento nacional, que ha interesado a los menos futboleros (como el que escribe este artículo), Llados no tenía ninguna curiosidad por saber qué pasaba con la selección de su propio país. «Yo ni he visto el partido, estaba haciendo cardio y estaba trabajando. Me he enterado de lo que ha pasado por las redes sociales y por mi padre, que me lo ha dicho», asegura.

Para dejar claro que él sí ha triunfado, entre otras cosas, por no divertirse con cosas así, intenta ridiculizar a los millones de personas que se han alegrado por el gol de Ferrán Torres: «Dejad de mentiros, brother, aquí no has ganado nada. Es el mayor engaño del sistema: haceros pensar a vosotros, pobres, que sois esclavos de un empleo, que ganáis algo. No ganáis nada, brother».

Este lunes el motivo es el fútbol, pero dentro de unos días atacará con cualquier otro tema. Eso solo demuestra que a Llados lo que le molesta es que la gente sea feliz. Quizás sea porque él no lo es y por eso se tiene que centrar en hacer 10k cada día y mantener su cuerpo para no volver a tener panza. Mientras Amadeo sigue amargado, el resto de españoles disfrutaremos de unos días de enorme alegría.