Nico Williams y Ainhi García rompen tras dos años de relación: «Se acabó el amor»

El pasado 19 de julio, España vivió un día verdaderamente mágico y espectacular, como es conseguir la ansiada segunda estrella tras ganar el Mundial 2026 en la final contra Argentina. No es ningún secreto que todos y cada uno de los jugadores de la Selección Española de Fútbol han hecho un trabajo verdaderamente excepcional, puesto que, en cada partido, demostraron por qué eran los mejores del mundo. Uno de los protagonistas de este campeonato ha sido Nico Williams. A pesar de no haber tenido su mejor año en cuanto a lesiones se refiere, participó en la gran mayoría de partidos del Mundial. Es más, fue él quien dio el pase con el que Ferrán pudo anotar el tanto que dio la victoria a España en la final. A pesar de todo, a nivel personal, el futbolista no está pasando por su mejor momento: ha roto su relación con Ainhi García.

Como era de esperar, la joven estuvo presente en la gran final y, de hecho, no dudó en celebrar el título junto a él y el resto del equipo. Con posterioridad, regresaron a España para la celebración con la afición, pero también para disfrutar juntos de unas merecidas vacaciones. Eso sí, aunque parecía que todo iba bien entre ellos, parece que todo ha quedado en el pasado. Y es que, según las últimas informaciones, Nico Williams y Ainhi García habrían roto su relación sentimental.

Toda la verdad sobre la ruptura

El periodista Javi de Hoyos ha sido quien, en exclusiva, ha dado a conocer la noticia. A través de redes sociales, ha compartido algún que otro detalle al respecto: «He podido hablar con gente muy cercana a la pareja que me comenta que han roto de buenas formas». Y aclara: «No ha habido infidelidades, no ha habido terceras personas. Me aseguran que han terminado bien, pero que simplemente se acabó el amor».

Lejos de que todo quede ahí, el entorno de la ex pareja ha querido que quede muy claro que no ha habido terceras personas en esta ruptura. «Me recalcan eso, que se tienen mucho cariño y que no ha habido nada extraño, ni infidelidades, ni terceras personas, ni nada de eso. Pero esta historia, pues, parece que se ha acabado. La vida siempre da mil vueltas, pero por el momento están solteros ambos», expresó.

Los últimos gestos públicos de Nico Williams y Ainhi García

Hay que tener en cuenta que, por el momento, ni Nico Williams ni Ainhi García se han pronunciado sobre esta noticia. Lo único que hemos podido ver en los últimos días son muestras de afecto, especialmente tras la victoria de España en la final del Mundial. Y es que los dos compartieron numerosas fotografías con las que presumieron de estar disfrutando juntos de esta experiencia que no olvidarán jamás.

No podemos dejar de mencionar que, durante la competición, fue el cumpleaños del futbolista, por lo que la que fuese su novia no dudó en felicitarle públicamente: «Feliz vida a la persona que ilumina la mía. Te quiero». Unas palabras a las que él quiso responder de la siguiente manera: «Te amo, pequeña». Sin embargo, de estas imágenes ya no hay ni rastro en redes sociales.

Dos años de relación marcados por la discreción

Fue a mediados de 2024 cuando la pareja comenzó su relación sentimental. Desde ese momento, han disfrutado de momentos verdaderamente mágicos, pero también han hecho frente a instantes complicados. Un claro ejemplo lo encontramos en la muerte de su perrita Bimba o, incluso, la lesión que arrastró Nico durante la pasada temporada. Juntos lograron hacer frente a esos baches.

Pero, ¿cómo se conocieron? Fue a través de la hermana de ella. Nico Williams era amigo de quien hasta hace poco era su cuñada y, gracias a eso, se vieron y surgió el amor entre ellos. Durante estos dos años, ambos decidieron llevar su relación de forma completamente discreta. Mientras él se centraba en su carrera futbolística, Ainhi estuvo centrada en su carrera como ingeniera especialista en inteligencia artificial.