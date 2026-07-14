La curiosa rutina de Ferrán Torres: «Me siento con más energía entrenando con el estómago vacío»

Ferrán Torres, aunque no está viendo puerta en el Mundial 2026, sigue siendo uno de los jugadores importantes para Luis de la Fuente, utilizándole como uno de los cambios de refresco para el final de los partidos y dar una nueva energía al combinado nacional. La dieta del jugador está revisada por expertos tanto del F.C. Barcelona como de la Selección Española, aunque hay decisiones que son personales, como la que contó en una visita a El Hormiguero junto a su compañero Pedri, que es uno de sus mejores amigos.

Según contó en el plató de Antena 3, uno de los secretos de su rutina diaria es el ayuno intermitente de casi 18 horas que, según asegura, ha cambiado por completo su rendimiento en los entrenamientos. El delantero del F.C. Barcelona, de 25 años, explicó los detalles de esta pauta alimentaria que también ha contagiado a su compañero y amigo Pedri. Sus palabras generaron bastante revuelo en aquel momento, volviendo a abrir el debate entre los fans del ayuno y los que aseguran que no es nada bueno para el cuerpo humano.

Ferrán Torres: «Con el estómago vacío me siento con más energía»

El futbolista valenciano detalló su horario ante las hormigas: «Yo suelo cenar sobre las 19:30 h o 20:00 h, y hasta el día siguiente a las 14:00 h», explicó, afirmando que entrena habitualmente en ayunas. Sobre cómo le hace sentir esta rutina, lo tiene claro: «Con el estómago vacío, me siento con más energía. No tengo hambre. No tengo la necesidad».

Torres también reveló que ha logrado inculcar esta costumbre a Pedri, su compañero y gran amigo en el Barça y el combinado nacional. «No desayuna, que al final le costó, pero ahora me lo agradece y dice que se siente con más energía», contó el delantero sobre su compañero de vestuario, con quien comparte además palmarés reciente: dos Ligas, tres Supercopas de España, una Copa del Rey, una Eurocopa y una UEFA Nations League.

Pese a lo estricto de su rutina, Ferran Torres reconoce que hay una excepción clara: los días de partido. «Cuando hay partido, es el día de nuestro cumpleaños», admitió, explicando que en esas ocasiones tanto él como Pedri rompen el ayuno con un desayuno mucho más contundente, a base de gofres cargados de chocolate blanco, para asegurarse la energía y los carbohidratos necesarios de cara al esfuerzo físico.

Lo que dicen los expertos sobre el ayuno intermitente

Más allá del testimonio del futbolista, especialistas en nutrición deportiva matizan el alcance real de esta práctica. El entrenador personal José Ruiz ha explicado que entrenar sin desayunar no es ningún truco mágico para perder grasa, y que la clave para estar en forma depende del conjunto de la alimentación diaria y de mantener buenos hábitos, no de una sola estrategia aislada. Ruiz advierte además de que el ayuno intermitente puede no ser la opción más adecuada para deportes que exigen mucha fuerza o intensidad, ya que en esos casos el rendimiento podría verse resentido.

Por lo tanto, para personas que no sean deportistas profesionales, el ayuno intermitente hay que tomarlo con precaución. Se trata de un error. No se realiza con supervisión y tampoco es seguro que haya una bajada de peso, algo que muchos podrían buscar.

Marcos Llorente, el otro gran fan del ayuno

El caso de Ferrán Torres se suma al de otros futbolistas de primer nivel, como Marcos Llorente, que también ha convertido la nutrición en una pieza clave de su rendimiento físico y mental. El jugador del Atlético de Madrid promociona hábitos como cenar muy pronto, tomar café con mantequilla o no utilizar crema solar.