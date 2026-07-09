Alineación de Bélgica contra España: Rudi Garcia mantiene la duda de De Bruyne

Bélgica ya tiene perfilado el equipo con el que intentará frenar a España y alcanzar las semifinales del Mundial. Rudi Garcia apenas tocará un bloque que viene de firmar una brillante actuación frente a Estados Unidos, aunque mantiene dos incógnitas que no resolverá hasta pocas horas antes del encuentro. La principal pasa por Kevin De Bruyne, que pelea por entrar en el once junto a Vanaken, mientras que Lukebakio y Doku se disputan un puesto en la banda derecha.

Bajo palos no hay ningún debate. Thibaut Courtois será el gran líder de una selección que ha recuperado la seguridad desde el regreso del portero del Real Madrid. Por delante del guardameta madridista estarán Castagne, Ngoy, Mechele y De Cuyper, una línea defensiva que tendrá la difícil misión de frenar el talento de Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

En la medular, Raskin tiene asegurada su presencia, mientras que la gran incógnita gira en torno a Kevin De Bruyne. El capitán belga apura sus opciones para ser titular, aunque Vanaken también cuenta con muchas posibilidades de acompañar a Tielemans en una zona clave para intentar discutirle la posesión a España. En ataque tampoco está todo decidido. De Ketelaere y Trossard parecen fijos, mientras que Doku y Lukebakio pelean por completar el tridente ofensivo.

Rudi Garcia confía en un equipo que ha ido creciendo con el paso de los partidos y que llega convencido de poder sorprender a la campeona de Europa. Bélgica sabe que enfrente tendrá al gran favorito para conquistar el Mundial, pero también que una victoria le situaría entre las cuatro mejores selecciones del planeta.

Posible alineación de Bélgica

Esta podría ser la alineación de Bélgica para medirse a España en los cuartos de final del Mundial: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne o Vanaken, Tielemans; Doku o Lukebakio, De Ketelaere y Trossard.