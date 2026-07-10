¿Quién va a ganar hoy: España o Bélgica? Participa en nuestra encuesta

España se juega hoy el pase a las semifinales del Mundial 2026 ante la Bélgica de Rudi García. Se trata de un partido clave para la selección española, que buscará repetir las semifinales que consiguió en la Copa del Mundo 2010.

La emoción es máxima y toda España está pendiente de un partido clave en el que las apuestas dan como favorita a La Roja.

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¿Cuándo juega España contra Bélgica?

Tras la trabajada victoria de España frente a Portugal gracias al tanto de Mikel Merino, ahora se enfrentarán al combinado belga en cuartos de final. El encuentro se disputará el viernes 10 de julio, a partir de las 21:00 horas, en Los Ángeles. Bélgica llega tras ser primera de grupo (con sufrimiento), con una remontada en dieciseisavos frente a Senegal y vencer a la anfitriona Estados Unidos.

¿Cuándo jugaría España el próximo partido si gana a Bélgica?

Si España se impusiera a los belgas, accedería a las semifinales del Mundial 2026, programadas para el martes 14 de julio a las 21:00 horas. Este partido frente a Bélgica será el segundo que se juegue, tras el partido entre Francia y Marruecos.

En caso de llegar a la final, se jugaría el 19 de julio en Nueva York frente a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza.

¿Quién sería el rival de España en semifinales?

En caso de que España superase al combinado belga, se enfrentaría al vencedor del Francia-Marruecos, que se disputará el jueves 9, a las 22:00 horas. Ese partido supone una posible revancha de las semifinales del último Mundial de Qatar, donde los galos vencieron por 2-0.

Los franceses llegan tras 5 victorias consecutivas y son una de las claras candidatas a ganar la Copa del Mundo, gracias a su gran colección de estrellas donde destacan Mbappé, Olise y Dembélé. Por su parte, Marruecos busca repetir la hazaña de 2022 e incluso superarla, tras arrollar en octavos a Canadá por 3-0.