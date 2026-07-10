Armengol al rescate de Sánchez: veta debatir una reforma del suplicatorio como exigía Vox

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha bloqueado la tramitación de la reforma del Reglamento que Vox había registrado para impedir que la Mesa pueda dilatar o bloquear un eventual suplicatorio contra Pedro Sánchez mediante el silencio administrativo.

Los de Abascal habían solicitado también que se modifique el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento del Congreso, para que, si el presidente o cualquier miembro de la Mesa incumple la obligación de tramitar dicho suplicatorio, recaigan sobre estos «las responsabilidades penales que correspondan».

La propuesta de Vox estaba llamada a debatirse este jueves en la Comisión de Reglamento. Sin embargo, la Mesa de la comisión, controlada por el PSOE, ha inadmitido a trámite todas las enmiendas de la formación de Abascal.

En la resolución remitida al grupo parlamentario, Armengol justifica el veto a Vox alegando que la propuesta «excede de modo manifiesto el objeto de la iniciativa original».

Para Vox, se trata de «un negociado» entre el PSOE y los partidos independentistas para «acallar a la oposición». «En total han vetado 21 de las 35 enmiendas presentadas», señalan, indicando que han rechazado 13 de las 20 que presentaron, sumadas a las 21 vetadas del PP de las 35 que registraron en total.

Dado que, además de la reforma del suplicatorio, la mesa de la Comisión ha rechazado casi el total de enmiendas presentadas por Vox para debatir este jueves. La justificación de Armengol ha sido que «constituyen una Proposición distinta» a la del objeto a debatirse, presentada por ERC, Junts, BNG, Compromís y Podemos, para modificar el artículo 23, que facilitará que los partidos minoritarios y nacionalistas puedan constituir un grupo parlamentario propio para las próximas elecciones generales.

Vox ve probable la imputación de Sánchez

Los de Santiago Abascal ven cada vez más probable que el presidente del Gobierno tenga que enfrentarse a un suplicatorio por los casos de corrupción que salpican tanto a la cúpula del PSOE como a su propio Ejecutivo y su entorno familiar.

Con la normativa actual, si la Cámara no se pronuncia en un plazo de 60 días naturales de sesiones, el suplicatorio se entiende denegado por silencio administrativo. Vox pretendía cerrar esa vía de escape reformando el Reglamento para que el silencio de la Cámara no impidiera al Tribunal Supremo investigar a un aforado.

Vox ve «una artimaña» de Armengol para «proteger a Sánchez»

Desde Vox interpretan el movimiento de Armengol como «una artimaña» para proteger a Sánchez. Consideran que recurrir al silencio administrativo para tumbar un suplicatorio resultaría «menos escandaloso» que un rechazo explícito de la Cámara, teniendo en cuenta que, desde los años 90, ningún suplicatorio solicitado ha sido denegado de forma expresa, al entenderse que el procesamiento de un diputado no responde a motivaciones políticas. «Y menos tratándose de un presidente del Gobierno», añaden, teniendo en cuenta que nunca en la historia de la democracia se ha dado un caso similar.

Con este veto, la socialista cierra de momento la puerta a modificar las reglas del juego antes de que pueda llegar un posible suplicatorio contra el presidente del Gobierno.