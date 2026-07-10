París dicta sentencia: las tendencias de Alta Costura que marcarán la próxima temporada

París ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer: convertir la moda en espectáculo. Durante cuatro días, la capital francesa ha sido el escenario donde las grandes maisons han presentado sus colecciones de Alta Costura para el otoño-invierno 2026/27, demostrando que, incluso en un momento en el que el lujo busca reinventarse, la artesanía sigue siendo su mayor argumento.

Entre desfiles de Chanel, Dior, Giorgio Armani Privé, Schiaparelli, Tamara Ralph o Georges Hobeika, la pasarela ha dejado mucho más que vestidos imposibles reservados para alfombras rojas. Como ocurre cada temporada, la Alta Costura funciona como un laboratorio creativo del que, meses después, nacen muchas de las tendencias que terminan llegando al prêt-à-porter y, finalmente, al armario de cualquier amante de la moda.

Si algo ha quedado claro esta semana es que el otoño de 2026 será mucho más romántico, brillante y fluido de lo que cabía esperar. Estas son las claves que ya empiezan a marcar el rumbo de la próxima temporada.

El regreso del romanticismo a través de las flores

Las flores vuelven, pero lo hacen alejadas del estampado clásico. Esta vez aparecen bordadas, esculpidas y aplicadas en tres dimensiones, convirtiéndose en auténticas piezas de artesanía que emergen sobre vestidos, chaquetas y accesorios.

Chanel apostó por delicadas aplicaciones que aportaban volumen sin perder ligereza, mientras que Dior reinterpretó los motivos florales desde una mirada contemporánea, incorporándolos como elementos superpuestos que parecían crecer sobre los tejidos. Más que un simple recurso decorativo, estas flores hablan de una moda que recupera la sensibilidad, los jardines imaginarios y la feminidad más poética.

Las lentejuelas dejan de ser patrimonio de la noche

Hace tiempo que el brillo dejó de limitarse a las fiestas, pero la Alta Costura ha confirmado definitivamente ese cambio de paradigma.

Las lentejuelas aparecieron sobre trajes de tweed, vestidos vaporosos y conjuntos de inspiración minimalista, demostrando que pueden convivir con siluetas relajadas y propuestas para cualquier momento del día.

Casas como Chanel, Julie de Libran o Tamara Ralph apostaron por superficies completamente iluminadas que juegan con la luz sin caer en el exceso. El mensaje es claro: el lujo ya no entiende de horarios.

Flecos que aportan movimiento

Si hubo un detalle capaz de transformar la forma de caminar de las modelos fue el de los flecos. Más largos, más ligeros y mucho más sofisticados que en temporadas anteriores, aparecieron como una prolongación natural de los vestidos.

En Dior y Chanel se convirtieron en un elemento arquitectónico que añadía dinamismo a cada salida, acompañando el movimiento del cuerpo y aportando una sensación casi cinematográfica.

No buscan evocar el estilo años veinte ni el universo western, sino introducir una nueva manera de construir el volumen desde la fluidez.

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El accesorio más inesperado está en el cabello

Mientras los bolsos parecían quedar en un discreto segundo plano, el foco se trasladó a la cabeza.

Las tiras joya se consolidan como uno de los accesorios más refinados de la temporada. Colocadas sobre la raíz del cabello, decoradas con cristales, perlas o aplicaciones metálicas, funcionan como una pieza de alta joyería que enmarca el rostro sin competir con el vestido.

Tamara Ralph fue una de las firmas que mejor exploró este recurso, demostrando que un pequeño detalle puede transformar por completo un estilismo de gala.

La influencia de la Antigua Grecia conquista la pasarela

Frente a las estructuras rígidas y los volúmenes escultóricos que dominaron temporadas anteriores, la nueva Alta Costura apuesta por recuperar la ligereza.

Los vestidos inspirados en las túnicas griegas regresan con tejidos etéreos, drapeados, transparencias delicadas y cortes que acompañan el cuerpo en lugar de imponer una silueta.

Georges Hobeika, Tamara Ralph o Standing Ground exploraron esta estética clásica desde una perspectiva contemporánea, apostando por prendas que transmiten elegancia sin necesidad de rigidez.

La Alta Costura sigue marcando el futuro

Aunque muchas de estas creaciones nunca abandonarán el universo de las alfombras rojas o los grandes eventos internacionales, la influencia de la Alta Costura siempre termina filtrándose al resto de la industria.

Las flores en relieve acabarán llegando a vestidos de invitada; las lentejuelas se instalarán en prendas de día; los flecos aparecerán en chaquetas y faldas, y las siluetas fluidas volverán a protagonizar las colecciones de otoño.

París no solo ha presentado vestidos extraordinarios. Ha vuelto a recordar que la moda, cuando alcanza su máxima expresión, también sirve para anticipar cómo nos vestiremos dentro de unos meses. Y, si algo ha dejado claro esta edición, es que el próximo invierno estará dominado por una elegancia más delicada, artesanal y profundamente romántica.