La crítica la sentencia: ‘Vaiana’ es la peor película de acción real de Disney

Ante el intento de recuperar el reclamo por el cine de superhéroes con la próxima Vengadores: Doomsday, Disney sigue otros caminos estratégicos para la explotación de sus propiedades intelectuales. Uno de los más lucrativos es, sin duda, los remakes en «carne y hueso» de sus grandes clásicos. Porque no nos engañemos, a pesar de fracasos como La sirenita (2023) o Blancanieves (2025), el formato es un filón económico para la casa del ratón. Aunque el último remake de Vaiana no apunta a un éxito rotundo. Al menos no en el terreno de la prensa especializada: el live-action protagonizado por Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson ha sido condenado por la crítica como la peor película de acción real del estudio.

La decisión de llevar los filmes de animación totémicos de la major californiana a un escenario alejado de su concepción artística es ya, per se, una estrategia creativa cuestionable. Pero en el caso de Vaiana, ni siquiera el paso del tiempo o la revisión del material puede ser una excusa plausible. Sólo ha pasado una década del estreno de la cinta original, con lo que ni siquiera a nivel de marketing promocional la producción puede ofrecer el actual valor mercantil de la nostalgia. Los 1.038 millones de dólares recaudados por Lilo & Stitch (2025) parecían haber sido un síntoma de reconciliación con la audiencia; sin embargo, dichas adaptaciones no terminan de ofrecer una seguridad financiera homogénea y el resultado de la cartelera vive en la incertidumbre constante de tener que lograr números gigantescos en el box office para funcionar como proyectos rentables. Sin el respaldo de los críticos… ¿Puede Vaiana sobrevivir a una taquilla ultracompetitiva?

‘Vaiana’ : «Un refrito plano, desangelado y artificial»

La cinta original se estrenó en 2016, recaudando 643 millones de dólares. Eso sí, el valor exponencial de la marca creció de forma sideral con su secuela, la cual aunó 1.059 millones a pesar de las malas reseñas. Ahora, la web de Rotten Tomatoes deja claro que, por el momento, Vaiana es el live-action peor valorado de Disney con sólo una media del 36% de críticas positivas.

El largometraje dirigido por Thomas Kail (Hamilton) no ha convencido a la mayoría de profesionales de los medios, quienes en general ven en este un remake pobre y sobre todo, nada necesario.

Witney Seibold de SlashFilm ha publicado uno de los artículos más duros, definiendo la película como un «refrito plano, desangelado y artificial». Por su parte, William Bibbiani, de The Wrap, siguió la misma línea: «Puede que sea el remake de acción real más innecesario de Disney. Había una opción mucho mejor: no hacernos perder el tiempo».

Una taquilla dura: llegan ‘La Odisea’ y Spider-Man

Vaiana necesita alcanzar los 400 millones de dólares para no dar pérdidas a Disney. Pero su paso por el patio de butacas no va a tener ni un respiro. La semana que viene aterriza en las salas La Odisea y dos semanas después, Spider-Man: Brand New Day. Se espera que ambas superen con creces la barrera de los 1.000 millones, siendo un reclamo caníbal que podría hundir cualquier alternativa de la cartelera.

¿Conseguirá ser una alternativa a dicha competencia o la marca de Mickey Mouse firmará un nuevo desastre comercial?