El director de Marvel avisa con ‘Vengadores: Doomsday’: «Es la película más madura de la saga»

Todavía tenemos por delante una cartelera estival donde La Odisea y Spider-Man: Brand New Day serán seguramente, los dos principales taquillazos del verano. Sin embargo, los fans de Marvel están expectantes de la reunión superheroica más relevante en la historia del cine que se dará en las próximas navidades. Nos referimos, por supuesto, a Vengadores: Doomsday. Un filme que, declaración tras declaración, va aumentando el interés general de los espectadores. Ahora, las últimas afirmaciones que han elevado el tono de la epicidad del proyecto corresponden a Joe Russo, quien no ha dudado en asegurar que esta es la entrega «más madura de toda la franquicia».

El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) es una creación conjunta de decenas de filmes y series, cuyo desarrollo ha implicado a múltiples equipos creativos. No obstante, si hay que atribuir el éxito global a algún tándem creativo, ese debe ser, sin ninguna duda, a los hermanos Antony y Joe Russo. El dúo de hermanos directores es responsable de los mayores triunfos económicos de la propiedad intelectual. Ellos fueron los que avivaron el carisma y grandeza del rol de Steve Rogers con las estimulantes Capitán América: El Soldado de Invierno (2014) y Capitán América: Civil War (2016).

Aunque el fenómeno global que los catapultó a la fama inmortal del box office mundial fue la dilogía compuesta por Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019), con las que Disney logró recaudar en total, más de 4.800 millones de dólares. Vengadores: Doomsday planea ser un ejercicio blockbuster a la altura de sus predecesoras y, del mismo modo, un salto narrativo incluso más complejo.

‘Vengadores: Doomsday’ tendrá un «montón de sorpresas»

Si Infinity War y Endgame ya supusieron una reunión gigantesca de superhéroes, Doomsday no se quedará atrás. Chris Evans, Chris Hemsworth, Sebastian Stan y Tom Hiddleston regresan a sus respectivos papeles del Capitán América, Thor, el Soldado de Invierno y Loki y como añadido, tendremos nuevas incorporaciones al grupo de la talla de Los 4 Fantásticos. Todo ello con el objetivo de hacer frente a un Dr. Doom al que dará vida el anterior intérprete de Iron Man, Robert Downey Jr.

En una entrevista reciente para THR, Joe Russo decía esto de la próxima reunión de los Vengadores:

«Hay un montón de sorpresas. Y pienso que es la más emocionalmente compleja de la saga. Y en un montón de maneras, la más madura».

Ambos cineastas ven esta oportunidad como una nueva manera de empezar de cero. «Estábamos hablando de este concepto en el que volvemos a la fase cero. Esto es comenzar desde el principio. Queremos asegurarnos de que todo se sienta que no depende de nada del pasado», explicaba Joe.

¿Cuándo se estrena en cines ‘Doomsday’?

El próximo evento multitudinario de Marvel llegará a los cines el próximo 18 de diciembre, coincidiendo el mismo fin de semana con Dune: Parte tres.