Nadie daba un duro por esta serie de Marvel y tendrá segunda temporada: un proyecto tan original como atrevido

Tras un periodo convulso, el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) parece haber recuperado todo su esplendor. Al menos, en lo que al nivel de expectativas se refiere. Por delante, el estudio tiene dos grandes proyectos que marcarán su futuro a medio/largo plazo. El primero es el estreno de Spider-Man: Brand New Day el próximo verano y el segundo, la llegada de la esperada Vengadores: Doomsday a finales de año. Pero el positivismo reciente de la casa de las ideas no se queda únicamente en la gran pantalla. Hace escasas horas hemos podido saber que Wonder Man, la sorprendente serie de Marvel, tendrá una segunda temporada.

Estrenada a finales del pasado enero, poca gente daba un duro por la ficción protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II. La marca venía de fracasos siderales como Invasión secreta, Ironheart, She-Hulk o Echo, demostrando aparte de una evidente pérdida de calidad, cierta saturación por parte de los espectadores. Sin embargo y para más inri, Wonder Man ha sido con diferencia la serie de Marvel que más complicaciones ha encadenado hasta su llegada a Disney Plus. Desde la pausa indefinida por las huelgas de Hollywood a los riesgos de cancelación para la deducción de impuestos, pasando por una recepción en sus primeros pases nada esperanzadora. Si a esto le sumamos poca promoción empleada por la major californiana, lo que todo el mundo podía augurar era otro fiasco del equipo liderado por Kevin Feige en la vorágine de producciones del subgénero.

No obstante, lo bueno del declive pesimista de los espectadores y la crítica tiene su punto positivo: la inesperada calidad y original de la apuesta fue recibida con un entusiasmo total. Y ahora, el serial liderado por Andrew Guest sobre el personaje creado por Jack Kirby y San Lee tendrá otro capítulo televisivo que volverá a mantener como protagonistas tanto al héroe titular al que da vida Abdul-Mateen, como a Trevor Slattery, el divertido personaje encarnado por Ben Kingsley que conocimos en Iron Man 3 (2013) y que la compañía rescató para Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021).

‘Wonder Man’: la serie de Marvel tendrá segunda temporada

Aparte del regreso de los dos intérpretes principales, Wonder Man volverá a contar con Guest como showrunner y con Destin Daniel Cretton como realizador. El cineasta fue el responsable de la anteriormente mencionada Shang-Chi y ha sido encargado de dirigir la vuelta del hombre araña en Spider-Man: Brand New Day.

A diferencia de otros proyectos de Marvel, la producción no se concibió para ser una especie de enlace para futuros personajes. Wonder Man es una serie independiente de Marvel centrada en sus protagonistas y con una estética y tono ciertamente alejado de entregas como Los Vengadores o Thor: Ragnarok. De hecho, el producto respira más como una sátira hacia Hollywood bastante meta y crítica con el género.

Con ocho episodios disponibles en la plataforma de Disney, la trama de la primera temporada se centró en el actor Simon Williams, un actor que debe conseguir su primer gran papel en una película sobre el superhéroe Wonder Man. Aunque deberá ocultar los nuevos poderes reales que está desarrollando y aprender a controlarlos.

¿Qué sabemos de la continuación?

Todavía desconocemos si Wonder Man seguirá apostando por ser una serie «aislada» de los grandes eventos canónicos de la franquicia o si, en cambio, el éxito de audiencia deriva en una conexión directa para que el personaje termine apareciendo de algún modo en Vengadores. Doomsday o Vengadores: Secret wars.

Con su renovación, Wonder Man es la tercera serie de acción real de Marvel que consigue tener un seguimiento, tras Loki (2021) y Daredevil: Born Again (2025).