Fue un fracaso en cines, pero esta película de Marvel merece una nueva oportunidad en Disney Plus

Puede que la casa de las ideas no pase por su mejor momento y que en realidad, todo esto sea fruto de un conjunto de malas decisiones para su universo cinematográfico. Ant-Man y la Avispa: Quantumanía fue un desastre, The Marvels no alcanzó los requisitos mínimos del género y Capitán América: Brave New World pecó de toda una serie decisiones que no generaron un interés genuino para los amantes del cine de superhéroes. Sin embargo y tras estos «esperados fracasos», antes del verano tuvimos el estreno de una película de Marvel que no se merecía una respuesta tan débil en el box office mundial: Por eso, Thunderbolts llega hoy a Disney Plus dispuesta a ganarse una segunda oportunidad entre los marvelitas más escépticos.

Con un presupuesto de prácticamente 200 millones de dólares, la cinta protagonizada por Florence Pugh sólo pudo recaudar 455 millones en la taquilla internacional. Números muy pobres si tenemos en cuenta que contando la campaña promocional, seguramente el trabajo dirigido por Jake Schreier se fue a una inversión que casi casi, estará en torno a lo aunado en total en la cartelera. Pero a pesar del desaire económico y de las pocas expectativas que había en la reunión de este grupo de antihéroes, lo cierto es que Thunderbolts es una de las mejores cintas que ha firmado el estudio en los últimos años. Y no sólo eso, porque la originalidad y frescura de su propuesta la han elevado a la categoría de gran sorpresa dentro de una tipología un tanto manida. Aupándola incluso por encima de las que a priori, eran la dos grandes producciones superheroicas del verano: Superman y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Ahora, esta película de personajes marginados convertidos en los nuevos Vengadores de Marvel aterriza en Disney Plus decidida a batir todos los récords a nivel de visualizaciones en el catálogo de la plataforma.

Nueva película de Marvel en Disney Plus

Son un desastre, pero son mi desastre favorito. #Thunderbolts* llega a #DisneyPlus el 27 de agosto. pic.twitter.com/29TEUbeMQ9 — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 14, 2025

La sinopsis oficial de Thunderbolts es la siguiente: «Los antagonistas más disfuncionales del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) se reúnen para acometer una importante misión secreta diseñada por el gobierno. Estos son Yelena Belova (Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) y John Walker (Wyatt Russell). Desgraciadamente para ellos, todos es en realidad una trama creada por la maliciosa Valentina Allegra de Fontaine, quien ha desarrollado un poder incontrolable que sólo ellos pueden vencer».

Aparte de esta ristra de caras conocidas que descubrimos como secundarias en otros largometrajes de la compañía, el trabajo guionizado por Eric Pearson y la guionista de BoJack Horseman, Joanna Calo, tuvo a varios nombres secundarios en el casting como Lewis Pullman, Julia Louis-Dreyfus, Geraldine Viswanathan y Wendell Pierce.

Un filme sobre la depresión

Schreier, responsable de la dirección de varios capítulos de Bronca y Star Wars: Tripulación Perdida, regresaba a la dirección de un filme una década después de Ciudades de papel. Y la sorpresa para muchos fue que en el momento de tomar ciertas decisiones argumentales que llamaban a ser un «corta y pega» de otros proyectos de Marvel, Thunderbolts juega una carta completamente diferente, explorando y tratando con mimo el desarrollo psicológico de sus personajes. Mostrando asimismo, un atisbo de luz personal dentro de un conglomerado fílmico que debe responder a un molde que en los últimos años se ha demostrado un parcialmente caduco.

Tendremos que esperar a Spider-Man: Brand New Day se estrene en 2026, junto a Vengadores: Doomsday para saber si el cosmos de películas y series de Marvel remonta el vuelo.