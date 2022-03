Si lo tuyo son las ficciones de terror, no te puedes perder Helstrom una serie que estrenó en febrero Star en Disney +. Una serie original de Hulu basada en el comic de Marvel que saca a la luz la historia uno de los personajes más oscuros de Marvel. Helstrom se está convirtiendo desde su estreno en unadi de las series más vistas de la plataforma de streaming y es una serie perfecta para un ‘finde’ de lluvia y manta.

Helstrom es un thriller de misterio y acción en la que sus dos jóvenes protagonistas, hijos de un poderoso asesino, deben salvar juntos a la humanidad . La serie consta de diez episodios de unos 55 minutos cada uno.

La serie ha contado con la dirección de Anders Engström que ha armado como serie el guion creado por Paul Zbyszewski y John Romita Sr. Helstrom está producida por Daina Reid (Run Rabbit Run), Joe Quesada (Batman: Sword of Azrael), Karim Zreik (The Gifted), Jeph Loeb (Lost) y Paul Zbyszewski (Marvel’s Most Wanted).

Una emocionante historia en la que tienen un gran peso los elementos sobrenaturales.

Una lucha terrible contra mal

La serie Helstrom cuenta la historia de Daimon (Tom Austen) y Ana Helstrom (Sydney Lemmon), los hijos de un misterioso y poderoso asesino. Daimon trabaja como profesor de ética y colabora en casos en los que se intuyen presencias demoníacas con una institución mental católica. Ana, sin embargo, dirige un negocio de subastas de antigüedades que en realidad es una tapadera para eliminar a personas que hacen el mal.

Aunque los hermanos mantienen una relación bastante complicada han decidido unirse para cazar a lo peor y más aterrador de la humanidad. Cada uno tendrá que usar sus propias habilidades para enfrentarse al mayor reto de su vida.

Un buen reparto en Helstrom

La serie Helstrom está protagonizada por el actor Tom Austen, al que conocemos por su trabajo en The Royals, y la actriz Sydney Lemmon a la que hemos visto en la serie Velvet Buzzsaw. También en el reparto está la actriz Elizabeth Marvel (House of Cards) que interpreta el papel de Victoria Helstrom, la madre de Daimon y Ana, que lleva veinte años internada. Robert Wisdom da vida a Henry/Caretaker que es guardián oculto quién lucha con demonios que acechan la Tierra.

Una buena opción la serie Helstrom para aquellos que estén buscando una intensa historia de terror y unos personajes interesantes y suelen disfrutar con las ficciones con un gran peso de lo sobrenatural. Miedo, acción y todo un mundo diferente y siniestro por descubrir.