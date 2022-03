Como cada inicio de mes, la plataforma de streaming se prepara para alojar nuevo contenido en películas, series, documentales y cortos para todo su público. Sin embargo en esta ocasión, los próximos días debemos estar atentos, porque Disney Plus en marzo trae tres estrenos espectaculares:

1-‘West side history’ (2 de marzo)

Es sin duda el gran estreno de Disney Plus en marzo. El remake del clásico musical está dirigido por Steven Spielberg y cuenta, con el beneplácito de la crítica internacional. Elogios que no evitaron que fuese un auténtico debacle en la taquilla. Sin embargo, se trata de una joya que parte con 7 nominaciones a los Oscar, incluyendo el de Mejor película y director. Ariana DeBose parte como favorita para llevarse la categoría de Mejor Actriz de reparto. Esta nueva historia de Tony (Ansel Elgort) y María (Rachel Zegler) tiene también el beneplácito del fallecido compositor original, Stephen Sondheim.

2-‘Turning Red’ (11 de marzo)

Después de Luca, Turning Red es la segunda película de Pixar que Disney Plus decide estrenar directamente dentro de la plataforma. La primera tenía la excusa de la pandemia, pero parece que desde la empresa no han querido arriesgarse demasiado con este proyecto, un tanto extraño para el público general. Mei Lee es una niña de 13 años con una madre sobreprotectora. Si este no fuese un problema suficiente para una chica que atraviesa el complicado periodo de la adolescencia, cuando esta tiene emociones fuertes, se convierte en un panda rojo gigante.

3-‘Moon Knight’ (30 de marzo)

La nueva serie de Marvel tras el reciente éxito de Ojo de Halcón llegará a finales de mes. En ella conoceremos al que quizás es el héroe más oscuro que ha presentado La Casa de las Ideas. Moon Knight o conocido en España como El Caballero Luna, es un héroe que tiene un trastorno de identidad disociativo que desemboca en varias personalidades. Como mercenario, un día y debido a una traición se encuentra al borde de la muerte, pero el Dios Khonshu le salva la vida a cambio de convertirse en su paladín en la tierra.