Todo sobre ‘Elle’, la serie precuela de ‘Una rubia muy legal’: tráiler, historia y elenco

Puede que He-Man y los Masters del Universo esté siendo un fracaso en cines, pero la última adaptación de los populares juguetes de Mattel representa la excepción que confirma una de las pocas tendencias de garantías en la industria audiovisual: la nostalgia es un refugio cálido y atractivo para los espectadores. El último ejemplo de ello lo encontramos en el streaming. Prime Video acaba de publicar el primer tráiler de Elle, la serie precuela de Una rubia muy legal (2001).

Sirviendo como puente a la sobriedad casi hegemónica del séptimo arte de los 90, la crítica no le dio precisamente una cálida bienvenida a la comedia protagonizada por Reese Witherspoon. Fue la ópera prima de Robert Luketic, quien en años posteriores seguiría explorando el género con historias ligeras como La madre del novio (2005), La cruda realidad (2009) o Killers (2009). Sin embargo, ninguna ha tenido el impacto ni el cariño popular que a día de hoy, han convertido a Una rubia muy legal en una cinta de culto. Aun con todo, el proyecto de la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) obtuvo en su momento dos nominaciones a los Satellite Awards y las consideraciones en los Globos de Oro de mejor película (comedia o musical) y mejor actriz principal

El paso del tiempo la ha tratado de maravilla y en la actualidad, su empoderamiento positivo y divertido funciona a las mil maravillas un cuarto de siglo después, dotándola de una vida cultural larga que generó una secuela, un spin-off titulado Unas rubias muy legales y una obra de Broadway. Ahora, el rosa inundará la plataforma de Amazon este verano con Elle, un serial que explorará las andanzas en el instituto de la icónica rubia mucho antes de convertirse en la aspirante a abogada «muy legal» de Harvard.

‘Elle’, la precuela de ‘Una rubia muy legal’

Renovada por una segunda temporada antes de su estreno, Elle está producida por Amazon MGM Studios en colaboración con Hello Sunshine, la compañía de Witherspoon. La actriz original ejercerá como productora ejecutiva, mientras que la desconocida Lexi Minetree se pondrá en la piel de la versión joven del personaje.

She was always that girl. Elle, from the world of Legally Blonde, premieres July 1 on Prime Video pic.twitter.com/qGKGBrHBTK — Prime Video (@PrimeVideo) June 9, 2026

En el adelanto podemos comprobar cómo el eje narrativo de la serie, aparte de marcar el origen del personaje que todos conocemos, se centra en el cambio de ciudad de Elle. La joven debe cambiar su idílico ecosistema colorido de Los Ángeles por la sobriedad y el mal tiempo de Seattle.

Conforme cuenta la sinopsis compartida por el estudio, la primera temporada ubicará a la despreocupada protagonista en un entorno «lleno de altibajos», lidiando con «amistades complicadas, romances prohibidos y decisiones de moda bastante cuestionables».

Lauren Kittrell y Caroline Dries ejercen como showrunners y Jason Moore (Dando la nota) dirige los dos primeros episodios. En el reparto, además de Minetree encontramos a June Diane Raphael y Tom Everett Scott como los padres de Elle y toda una serie de compañeros de su nuevo instituto interpretados por Chandler Kinney (Pequeñas mentirosas) y Gabrielle Policano (Babygirl), entre otros, formando alianzas para intentar encajar y convertirse finalmente en la confiada «rubia muy legal» que todos conocimos en la cinta primigenia.

¿Cuándo se estrenará?

Before the courtroom, there was the classroom. Elle, from the world of Legally Blonde, premieres July 1 on @PrimeVideo. pic.twitter.com/kn0KNVdN7K — Prime Video (@PrimeVideo) June 9, 2026

Elle llegará en exclusiva a Prime Video el próximo 1 de julio, volcando sus ocho episodios de golpe. La misma semana, el terminal también estrenará el día 3 el fenómeno taquillero Proyecto Salvación. En 2027, Amazon ya prepara el estreno de Una rubia muy legal 3, con Whiterspoon regresando al papel de Elle.