Disney despide a Andy Park: el director creativo que definió el cine de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel

Hollywood es un lugar de éxito para los grandes cineastas y las estrellas de la interpretación, pero también puede ser un árido escenario para todos esos pequeños engranajes que–desde el anonimato–hacen posible la magia del séptimo arte. Porque más allá del glamur implícito en la meca del cine, detrás de los escenarios, carteles promocionales y premios se esconde toda una clase obrera del sector, sin la que no se podrían erigir sus reconocidas superproducciones. Y estos, por supuesto, son los primeros en caer cuando los beneficios no responden. Algo que desgraciadamente, hemos vuelto a comprobar hace pocos días con el último despido masivo de Disney, donde 1.000 trabajadores se han quedado sin trabajo. Entre ellos Andy Park, el artista conceptual y director creativo de Marvel sin el que sería imposible entender el éxito del género de los superhéroes en la gran pantalla.

El contraste de la desigualdad económica en el mundo de los grandes estudios es evidente. Mientras la tanda de destituciones de la casa del ratón sacude Marvel Studios, los principales rostros de dichas películas baten récords millonarios en sus últimos contratos. El ejemplo claro son los informes donde se explica como sólo en honorarios, Vengadores: Doomsday maneja un presupuesto de 250 millones de dólares para el regreso de Robert Downey Jr., Chris Evans y compañía. El desajuste forma parte de la propia concepción e idiosincrasia del mundo del espectáculo, pero no deja de ser alarmante lo poco que la major cuida a perfiles como el de Park, quien durante 16 años ha dado forma a la estética del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), siendo el responsable de la identidad visual de un conjunto de largometrajes que han recaudado más de 25.000 millones de dólares en en box office internacional.

Andy Park: «No podría estar más orgulloso de la historia que creamos»

El propio Andy Park ha compartido la noticia de su despido mediante un post en la red social X, donde no ha querido hacer sangre con la decisión de Disney y sí mantenerse con la cabeza bien alta por el trabajo realizado:

«Desarrollo Visual Studios: 2010-2026. Fin de una era. Estuve presente desde el inicio de un equipo que rompió moldes. 16 años, más de 40 películas y 15 películas como director de desarrollo visual. No podría estar más orgulloso de la historia que creamos. Mi viaje continúa…», escribía un Park que al mismo tiempo compartía una foto suya con un cartel de Marvel Studios de fondo. Sin él, la estética visual de superhéroes como Guardianes de la Galaxia, Thunderbolts o la reciente Deadpool y Lobezno sería bien diferente.

Park se incorporó a la casa de las ideas por primera vez en Capitán América: Primer vengador (2010) y desde entonces ha participado en casi todo el cosmos de producciones de la compañía. Un rol fundamental para trasladar a dichos personajes de las viñetas al audiovisual.

La idea detrás del despido se ha comunicado mediante una carta interna de Josh D’Amaro, el nuevo CEO de Disney. En ella, el directivo manifiesta la necesidad de concentrar la estructura organizativa para seguir contando historias excepcionales.

El futuro inminente de Marvel

La oleada de despidos llega en un momento crucial para el futuro inmediato del estudio en los cines. Este verano junto a Sony Pictures, Marvel estrenará Spider-Man: Brand New Day y a finales de año volverá a reunir a la mayor parte de sus licencias comerciales superheroicas en Vengadores: Doomsday.

¿Cómo afectarán esta serie de despidos de la marca? ¿Se retrasarán los próximos proyectos?