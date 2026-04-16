Disney despide a 1.000 trabajadores y Marvel Studios se lleva la peor parte

Disney ha anunciado el despido de 1.000 trabajadores en la compañía, donde la peor parte se la ha llevado Marvel Studios, y más concretamente su equipo de desarrollo visual, desmantelado prácticamente al completo. La decisión coincide con las primeras semanas de Josh D’Amaro al frente de la dirección ejecutiva, cargo que ocupa desde el 18 de marzo.

En Marvel Studios, los despidos han llegado tanto a Burbank (Los Ángeles) como a Nueva York. Afecta a buena parte del músculo de la filial, como a la producción de cine y televisión, el área de cómics, el departamento jurídico o finanzas, entre otras divisiones. En cambio, se han salvado del recorte los integrantes del equipo que coordina la contratación de artistas conceptuales en función del proyecto a desarrollar, aunque se trata de un grupo reducido. Esta fórmula de trabajo reduce los costes de manera inmediata, pero pone en riesgo las futuras entregas del universo cinematográfico de Marvel, por el impacto creativo que podría tener.

Así, Disney ha justificado los despidos ante sus trabajadores refiriéndose a la integración de Marvel Entertainment en Marvel Studios, y la necesidad de eficiencia operativa y control del gasto en la compañía. Gran parte de los afectados de Marvel tenían cerca de una década de antigüedad.

Por otro lado, la reestructuración también ha alcanzado a la división de entretenimiento doméstico de Disney -desmantelada por completo- y al equipo encargado de los EPK, los materiales promocionales facilitados a los medios de comunicación con motivo de los estrenos, así como al área de publicidad. En ésta última se ha producido una salida que ha llamado especialmente la atención: la de Dustin Sandoval, vicepresidente sénior de marketing digital global. Ha sido el responsable de las campañas de algunos éxitos recientes, como Vengadores: Endgame o Avatar: El sentido del agua.

La carta interna de D’Amaro en Disney

A través de una carta interna, Josh D’Amaro ha comunicado que Disney se ha visto obligada a «evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores conocimientos tecnológicos para satisfacer las necesidades del futuro», especialmente por «el ritmo acelerado de las industrias». Esto ha hecho que se tome la decisión de eliminar «puestos de trabajo en algunas áreas de la compañía».

Según el director ejecutivo, la compañía ha analizado «cómo optimizar las operaciones en diversas áreas para garantizar la creatividad e innovación de primer nivel que los fans valoran y esperan de Disney». De hecho, en enero anunciaron su organización unificada de marketing y branding, «para brindar a los consumidores una experiencia aún más conectada».