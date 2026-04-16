Acaba de llegar a Disney y te emocionará desde el primer minuto: Brendan Fraser regala otra actuación memorable

Nunca ha sido un juguete roto de Disney como Lindsay Lohan o Demi Lovato, pero Brendan Fraser sí que ha sufrido las consecuencias de la sobreexposición de un Hollywood que se deshizo de él cuando dejó de ser un reclamo para la industria. Por suerte, la meca del cine es un lugar que, casi siempre, ofrece una oportunidad de redención. En el caso del actor norteamericano, dicho regreso llegó de la mejor forma posible gracias a su estatuilla dorada obtenida tras su memorable desempeño en La ballena (2022). Una actuación increíble que no ha caído en balde y cuyo buen momento profesional ha seguido creciendo gracias a un título que desde el día de ayer está disponible en el streaming: Rental Family (Familia de alquiler).

A pesar de las grandes reseñas de la prensa especializada y el apoyo del público, la producción ya disponible en Disney Plus no le valió a Brendan Fraser para volver a a entrar en las nominaciones del circuito de premios. Tuvo la repercusión eso sí, de entrar en la lista de las mejores película del año para la National Board Review (Asociación de Críticos Norteamericanos) y de entrar en la competencia de la Espiga de oro de la Seminci de Valladolid. Ahora, Rental Family irrumpe en el catálogo de la casa del ratón con el objetivo de ampliar el entusiasmo de un filme de corte independiente que con pocas salas, llegó a recaudar 26 millones de dólares en el box office internacional. No obstante ¿de qué trata realmente esta emocionante y entrañable historia sobre el fenómeno nipón del benriya?

Disney Plus estrena lo nuevo de Brendan Fraser

La sinopsis de Rental Family nos pone en la piel de John, un actor estadounidense en horas bajas que un día encuentra un peculiar trabajo en Tokio, la ciudad en la que ya lleva viviendo una temporada. Su misión es la de formar parte de una agencia de «familias de alquiler», interpretando papeles de suplente para desconocidos y fingiendo formar parte de las familias de otros. Un desempeño aparentemente frío que termina estableciendo en él, conexiones reales que difuminan la delgada línea entre la actuación y la realidad.

La cinta está dirigida por Hikari, una cineasta que debutó en 2019 con la estimulante 37 Seconds y cuya labor tras las cámaras desde entonces, se ha resumido en dirigir episodios para series como Tokyo Vice (2022) y Bronca (2023). Rental Family supone la confirmación de su buen hacer en el impulso dramático y el cambio de registro hacia un relato amable. El punto de partida de su argumento puede ser un tanto excéntrico, pero si el espectador abraza esa amabilidad, la película logra una extraña sensación de delicadeza entrañable.

Fox Searchlight (filial de Disney) como era de esperar dada la localización reúne a un elenco de intérpretes asiáticos alrededor de Brendan Fraser. Desde Mari Yamamoto (Monarch), pasando por Takehiro Hira (Shôgun) y Akira Emoto (Zatoichi), hasta Shannon Mahina y Nihi (Takano Tofu).

Aunque el punto de partida es ficcional, nuestra recomendación de hoy parte del servicio real de los benriya de Japón. Representando un modelo de negocio controvertido, pero clave en el tejido social de un país que según la propia política de la nación, vive una especie de «epidemia de la soledad».

La economía del cuidado

Rental Family utiliza la premisa de la desconexión humana actual, cuyo efecto ocasiona grande problemas de soledad, con especial inferencia en la sociedad del país del sol naciente. Lo cual despierta ciertos dilemas éticos como poder discernir si esta profesión cubre un consuelo real o un engaño o si esta en cambio, bebe directamente de un problema de deshumanización troncal de nuestros tiempos.

Esquivar ese problema representa una barrera emocional para el arranque de la trama y que no es una tarea sencilla de esquivar. Pero el gran trabajo de Fraser consigue ahondar en el concepto, logrando que por el camino se demuestre cómo esa relación laboral en la economía del cuidado no puede quedarse simplemente en un espacio contractual.

En definitiva, Rental Family es una opción de cine familiar perfecto para aquellos amantes de un cine reflexivo que no renuncia a la accesibilidad de una historia cargada de grandes actuaciones y para todos los japonófilos que se interesan por sus curiosas subculturas.